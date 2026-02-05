Monitorwerbung verlängert die Partnerschaft mit der Prater Wien GmbH bis 2031. Damit bleibt das Unternehmen für weitere fünf Jahre exklusiver Vermarktungspartner für 14 digitale Werbeflächen im Wiener Prater. Die Vertragsverlängerung wurde am 02.02.2026 in Wien bekanntgegeben.

Der Wiener Prater zählt nach Angaben der Beteiligten jährlich rund sieben Millionen Besucherinnen und Besucher. Für 2026 wird mit zusätzlicher Frequenz gerechnet. Als Gründe werden das 260-jährige Jubiläum des Praters sowie der Eurovision Song Contest genannt. Die Saison 2026 startet offiziell am 15. März.

DooH-Netzwerk im Prater

Das DooH-Netzwerk von Monitorwerbung im Prater besteht aus sieben doppelseitigen Displays mit einer Diagonale von 75 Zoll. Die 14 digitalen Werbeflächen sind an stark frequentierten Punkten zwischen Riesenrad, Geisterschloss und Schweizerhaus installiert. Die Standorte wurden 2021 in Betrieb genommen.

„Der Wiener Prater ist weit mehr als ein Freizeitpark – er ist eine Institution und ein globales Symbol für Wien“, sagt Josef Maier, Geschäftsführer von Monitorwerbung. „Wer hier bucht, platziert seine Marke in einem emotional hoch aufgeladenen Umfeld.“

Die Prater-Flächen sind programmatisch buchbar und erlauben eine flexible Kampagnensteuerung. Zusätzlich sind kreative Sonderumsetzungen möglich, wie zuletzt bei einer Kampagne von Livefresh.

