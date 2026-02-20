Der OoH-Infrastruktureigentümer Wildstone hat Andrew Foster in die neu geschaffene Position des Group Partnerships Director befördert. Er bringt mehr als 25 Jahre OoH-Erfahrung mit.

Andrew Foster kam 2021 als Development Director zu Wildstone, nachdem das von ihm gegründete und über ein Jahrzehnt geführte Unternehmen Space Outdoor übernommen worden war. Später wurde er Partnerships Director.

In seiner neuen Rolle wird sich Andrew Foster auf den Ausbau globaler Beziehungen konzentrieren. Kürzlich verhandelte er eine Partnerschaft mit der Multiply Media Group, die dem in den VAE ansässigen Unternehmen exklusive Rechte zum Betrieb hochwertiger Standorte einräumt, die Wildstone von Transport for London erworben hat.

Wildstone hat in den vergangenen Jahren über seinen britischen Heimatmarkt hinaus expandiert. 2022 trat das Unternehmen durch die Übernahme der Redext Group in den spanischen Markt ein und besitzt dort inzwischen mehr als 2.000 Werbeflächen. Seit dem Markteintritt 2024 ist Wildstone zudem in Australien aktiv und verfügt dort über mehr als 70 Flächen. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Aktivitäten in Deutschland.

Andrew Foster kommentiert: „Mein Ziel ist es, die Wildstone-Botschaft weltweit zu verbreiten, neue Unternehmen mit unserem weltweit führenden digitalen OoH-Portfolio ins Vereinigte Königreich zu bringen und dieses Portfolio auch in neuen Regionen zu replizieren.“

Damian Cox, Global CEO und Gründer von Wildstone, sagt: „Ich freue mich sehr, Andrew im Führungsteam willkommen zu heißen. Er hat sich seit seinem Eintritt bei Wildstone als enorme Bereicherung erwiesen und ich kann mir niemanden vorstellen, der erfahrener, leidenschaftlicher und besser dafür geeignet ist, eine so führende Rolle in unseren ehrgeizigen globalen Wachstumsplänen zu spielen.“