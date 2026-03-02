Die Asia-Food-Marke Eat Happy ist mit einem Shop-in-Shop-Konzept in mehr als 1.800 Supermärkten in Deutschland vertreten, unter anderem bei Edeka, Hit, Kaufland und Rewe. Hinzu kommen weitere Standorte in Europa.

Bekannt ist die Marke für die Angebotsbreite: Jeder Standort hat ein eigenes Sortiment und regelmäßig wechselnde Aktionen. Insgesamt bietet Eat Happy mehr als 150 Gerichte an.

Die Herausforderung: Auf den Digital Signage-Displays muss der Content laufen, der zu diesem Standort passt – von der Speisekarte bis zur Aktion des Tages.

Mitten im Rollout

Um dies zu bewerkstelligen, setzt Eat Happy seit Mitte 2025 auf die Software von Connectsignage. Und die setzt bei dieser Komplexität auf Automatisierung: Statt Displays einzeln zu konfigurieren, definiert die Lösung Standortprofile. Auf dieser Basis erhält jeder Markt automatisch die Inhalte, die für ihn vorgesehen sind – je nach Region, Handelspartner und Sortiment.

Seit Juni vergangenen Jahres stellte Connectsignage 1.100 Bestandsdisplays auf sein System um, und hat zudem weitere 900 Displays mit der Lösung ausgerollt. Denn Eat Happy expandiert nach wie vor massiv, in Deutschland und in ganz Europa. Johann Bendel, CEO von Connectsignage, bestätigt, dass in den nächsten Jahren monatlich zwanzig neue Shops dazukommen sollen.

Inbetriebnahme automatisch

Umso wichtiger ist es, neue Märkte standardisiert und zuverlässig in das bestehende System zu integrieren. Neben der zentralen Deutschland- und Europa-Steuerung stellt Connectsignage daher auch einen automatischen Software-Rollout zur Verfügung.

Neue Displays werden vor Ort lediglich montiert und mit Strom und Netzwerk verbunden. Anhand der hinterlegten Seriennummer erkennt Connectsignage das Gerät dann automatisch, ordnet es dem Standort zu und spielt den passenden Content aus. Manuelle Einstellungen oder Eingriffe der lokalen IT entfallen somit.

Die technische Umsetzung und Inbetriebnahme vor Ort führt Connectsignage gemeinsam mit Solid Concept als Systemintegrator durch.