Das britische ProAV-Rental-Unternehmen First Network setzte beim Global Leadership Summit im Raffles-Hotel in London eine LED-Wall von Absen ein. Das Display misst 22 Meter in der breite und 3,5 Meter in der Höhe. Dabei verfügt der Screen über einen Pixelpitch von 1,9 Millimetern.

First Network richtete den Kontrollraum sowie den Speaker Green Room in der Tiefgarage ein. Damit war der Ballsaal als Veranstaltungsraum uneingeschränkt nutzbar.

Das dreitägige Event brachte Führungsteams aus aller Welt zusammen. Neben Keynotes und Breakout-Sessions integrierte die Produktion interaktive Elemente auf dem Display. Für die Audiotechnik kamen Catchbox-Funkmikrofone sowie ein Shure-Axient-System mit 56 Mikrofon-Inputs und 7.1-Surround-Sound zum Einsatz.

James-Bond-Inhalte auf der LED-Wall

Der Content auf der LED griff unter anderem die Geschichte des Hotels und die James-Bond-Filme auf. Ian Fleming, der Erfinder des berühmten Agenten des britischen Geheimdienstes, war oft beruflich in dem Gebäude.

Als Marinegeheimdienstoffizier arbeitete Ian Fleming im ehemaligen War Office. Nach einer umfangreichen Restauration eröffnete es im September 2023 als Luxushotel neu.