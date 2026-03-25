Der führende Schweizer Außenwerber APG|SGA besetzt die Leitung der Verkaufsregionen Zürich, Ost und Südost neu. Ab 20. April 2026 übernimmt Pascal Frei die Position von Alexandra Kronshagen, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Damit leitet Pascal Frei die Gesamtverantwortung für die Verkaufsregionen Zürich, Ost und Südost. Er berichtet an Michael Sutter, der die Bereiche „Verkaufsregionen“ und „Transport Advertising“ verantwortet.

Zuvor CEO der Energy Gruppe Schweiz

In seiner letzten Stelle war Pascal Frei CEO der Energy Gruppe Schweiz. Zuvor war er Chief Marketing Officer des Radionetzwerks.

„Mit Pascal Frei gewinnen wir eine unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Erfahrung in Marketing und Sales. Gemeinsam mit seinem Team wird er die Beziehungen mit unseren Kundinnen und Kunden weiter vertiefen“, sagt Michael Sutter.

Mit der Berufung von Pascal Frei will APG|SGA die Vertriebsorganisation in den Marktregionen stärken.