Pascal Giger und Adriano Fernandes starten im Key Account Management von APG|SGA. Damit will das größte schweizerische OoH-Unternehmen ihre Kunden- und Agenturbetreuung gezielt stärken.

Dabei startete Pascal Giger im Januar 2026 in einer neuen Position. Er kommt dabei aus dem eigenen Haus. Zuvor leitete er das Team der Mediaplanung und bringt damit Kenntnisse aus Planungs- und Beratungsprozessen mit.

Zuvor bei Omnicom Media Group

Adriano Fernandes fing bereits im November 2025 an. Er kommt von der Omnicom Media Group, wo er als Director Business Development & Relationship tätig war. Seine Erfahrung umfasst damit Vermarktungsexpertise in den Bereichen Radio, Digital, Event, Kino und Print.

In ihren neuen Positionen berichten beide an Marcel Baumann, der das Key Account Management Team der APG|SGA leitet. Zu den Neubesetzungen sagt er: „Mit Pascal Giger und Adriano Fernandes gewinnen wir zwei ausgewiesene Fachpersonen, die ein tiefes Marktverständnis mitbringen. Ihr Engagement wird wesentlich dazu beitragen, dass wir unsere Kunden und Agenturen noch umfassender beraten und gemeinsam wirkungsvolle Kommunikationslösungen entwickeln können.“