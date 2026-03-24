Der ProAV-Branchenverband Avixa verstärkt sein DACH-Team: Seit Anfang März ist Franziska Liepe als Account-Managerin für die Region tätig. Sie arbeitet dabei eng mit Regional Manager Rafael Melson zusammen, der den deutschsprachigen Markt seit neun Jahren betreut.

Franziska Liepe arbeitet von Berlin aus und bringt Erfahrung aus dem B2B-Vertrieb komplexer Lösungen mit, darunter SaaS-Produkte. Ihr Schwerpunkt liegt auf projektgetriebenen Geschäftsmodellen und vielschichtigen Entscheidungsprozessen mit mehreren Stakeholdern.

Avixa reagiert auf eine gestiegene Nachfrage nach Trainings und Zertifizierungen in der DACH-Region. Im Fokus steht dabei vor allem die CTS-Zertifizierung.

Chris Lavelle, Senior Director EMEA bei Avixa, sagt: „Avixa verzeichnet in der DACH-Region nicht nur eine stetig wachsende Mitgliederzahl, sondern auch eine sehr hohe Nachfrage nach unseren Trainings und Zertifizierungen – allen voran dem CTS. Franziskas Einstieg ist ein logischer Schritt, um dieses Wachstum weiter zu fördern.“