Zum Muttertag im Vereinigten Königreich am 15. März setzte Tesco eine blumige Kampagne um. Gemeinsam mit der Agentur BBH stellte die größte Supermarktkette Großbritanniens ein 2,5 mal 8 Meter großes Billboard am Bahnhof Kings Cross auf.

Die aufgestellte Wand trug die Inschrift „Need Anything From Tesco?“. Aus der Inschrift ragten dabei knapp 5.000 Tulpen heraus, die Fußgänger als Last-Minute-Geschenke für ihre Mütter mitnehmen konnten. Dabei war ein Tesco-Team vor Ort, die dabei halfen, die Blumen reisefertig einzupacken — damit sie auch heil bei den Müttern ankamen.

Das Out-of-Home-Medium wurde hier interaktiv: Statt Werbebotschaft zu transportieren, konnten Passanten die Tulpen direkt vom Billboard abnehmen.

Hier sind Bilder der Muttertags-Aktion zu sehen:

Das Tulpen-Billboard war Teil des neuen Markenauftritts, den Tesco gemeinsam mit BBH entwickelt hat. Der seit 1993 bestehende Slogan „Every Little Helps“ wird dabei nicht ersetzt, sondern um die Frage „Need Anything From Tesco?“ ergänzt. Diese soll als flexibles Rahmenkonzept über verschiedene Kanäle und Anlässe hinweg funktionieren.

Im Video sieht man den dazugehörigen Werbe-Spot zum neuen Slogan: