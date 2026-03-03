Bütema hat Heike Damm zum 1. März 2026 zur Head of Marketing ernannt. In ihrer neuen Funktion übernimmt sie die Gesamtverantwortung für den Marketingbereich des Retail-Signage-Spezialisten.

Heike Damm war zehn Jahre bei Wedeko tätig, die von Bütema im Jahr 2025 übernommen wurde. Bei Wedeko leitete sie die hauseigene Agentur und verantwortete Digital Signage-Projekte für verschiedene Branchen.

Sie führt ein vierköpfiges Team und bündelt alle Marketingaktivitäten – von der Markenführung über die Kampagnenplanung bis zur operativen Umsetzung durch die Inhouse-Agentur.

„Heike Damm bringt viel fachliche Erfahrung mit und kennt sowohl die kreative, als auch die technologische Seite unseres Geschäfts. Sie ist vertraut mit den Anforderungen unserer Kunden und weiß, wie man Inhalte entwickelt, die im Store wirklich funktionieren“, sagt Lutz Hollmann-Raabe, CEO bei Bütema.