Creative Realities hat Jackie Walker zur Chief Experience Officer ernannt. Der Softwareanbieter holt damit eine Führungskraft mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in digitaler Transformation und Plattformentwicklung ins Unternehmen.

In ihrer neuen Position übernimmt sie die strategische Ausrichtung der Experience‑Themen. Sie soll zudem die Weiterentwicklung der Creative‑Realities‑Software unterstützen, da sich das Unternehmen zunehmend als Software‑First‑Anbieter für Digital Signage und Retail Media positioniert.

Zuvor bei Publicis Sapient

Jackie Walker kommt von Publicis Sapient, wo sie 16 Jahre tätig war. Dort leitete sie die Retail Experience Strategy für Nordamerika und verantwortete weltweit den Bereich Connected Spaces.

Dabei arbeitete Jackie Walker vor allem in QSR‑ und Retail‑Media‑Umgebungen. Sie entwickelte Strategien für digitale Menüboards und Drive‑Thrus für sieben der zehn größten Restaurantmarken. Außerdem wirkte sie an zwei großen Instore‑Retail‑Media‑Netzwerken in den USA mit.

„Während wir unsere Softwarelösungen für Enterprise‑Kunden weiterentwickeln, wird Jackies Expertise ein wichtiger Faktor für unsere nächste Wachstumsphase sein“, sagt CEO Rick Mills.

Creative Realities entwickelt Digital‑Signage‑ und Retail‑Media‑Lösungen für Enterprise‑Netzwerke in Bereichen wie Retail, Automotive, Gastronomie, Convenience Stores und Entertainment. Zum Einsatz kommen Softwareplattformen wie Clarity und Reflectview zur Medien‑ und Contentsteuerung über große Displaynetzwerke.

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