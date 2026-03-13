Daktronics hat gemeinsam mit dem serbischen Integrator Digital Printing Center ein Curved-LED-Fassadendisplay am London Building in Belgrad installiert. Das London Building liegt an einer vielbefahrenen Kreuzung in der serbischen Hauptstadt.

Das Display misst 14 mal 23 Meter und kommt damit auf eine Gesamtfläche von 322 Quadratmetern. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2025 – pünktlich zur Silvesterfeier.

15 Millimeter Pixelpitch

Die Konstruktion verlangte den Projektverantwortlichen einiges ab: Die Außenfassade des London Buildings ist selbst gekrümmt. Zudem besteht sieht hauptsächlich aus Glasfenstern, die sich nach außen öffnen lassen.

Zum Einsatz kommen deshalb Freeform LED-Sticks mit einem Pixelpitch von 15 Millimeter. Diese lassen sich in beliebigen Abständen zueinander an die gekrümmte Fassade anpassen. Der Stick-Abstand beträgt dabei 31 Millimeter.

Screen ist lichtdurchlässig

Die Freeform-Bauweise erlaubt auch, dass Tageslicht durch das Display hindurch ins Gebäude fällt. Auch ein Blick aus dem Gebäude durch den Screen ist möglich. Die gekrümmte Fassade mit teils nach außen öffnenden Fenstern erforderte eine doppelte Substruktur aus primärer und sekundärer Ebene.

„Die Installation zeigt digitale Inhalte, verwandelt diesen Ort aber auch in ein Landmark-Erlebnis für alle, die eine der belebtesten Kreuzungen Belgrads passieren“, sagt Darren Schelske, Senior Account Manager bei Daktronics.