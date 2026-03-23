Seit Jahren erobern chinesische Display-Unternehmen systematisch jedes Segment der Display-Wertschöpfungskette. TCL wird 2027 eine Mehrheitsbeteiligung an einem Joint Venture mit Sony erwerben, während Skyworth zu einem engen Partner von Panasonic geworden ist. Das Ziel: Kontrolle über Markentradition und internationalen Vertrieb zu erlangen. Gleichzeitig expandieren CVTE – mit seiner B2B-Marke Maxhub – und Hisense weiterhin in Europa und Nordamerika und gewinnen mit attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnissen Marktanteile hinzu.

Die koreanischen Marktführer Samsung und LG kämpfen darum, ihre seit Jahrzehnten bestehende Branchenvorherrschaft zu verteidigen. Unterdessen operieren Sharp und Philips schon unter taiwanesischer Eigentümerschaft von Foxconn und TPV.

Für etablierte Displayhersteller, die dem Preisdruck aus China und Taiwan ausgesetzt sind, war die Antwort klar: Aufsteigen in das Premiumsegment. MicroLED – insbesondere die COB- und COG-Fertigung – wurde als neue Premium-Hochburg positioniert. Lösungen wie Samsungs „The Wall“ haben den Maßstab gesetzt: modular, extrem hell, kontrastreich und in proprietäre Ökosysteme integriert.

Die Herstellung von MicroLED war jedoch lange Zeit unerschwinglich komplex. Die Herstellung einer einzigen Kachel erfordert das Platzieren von mehr als 100.000 einzelnen LEDs mit mikroskopischer Präzision – ein Prozess, der jeden fasziniert hat, der schon einmal eine MicroLED-Fabrik besucht hat. Diese Komplexität hielt die Preise jahrelang extrem hoch. Nur Verfahren für die Massenproduktion können dies ändern.

Drastische Preissenkung

Mehreren Branchenberichten zufolge (Link) hat TCL nun einen entscheidenden Schritt unternommen: eine umfassende Preisoffensive auf dem heimischen Markt.

Die neuen 163-Zoll-4K-MicroLED-Displays von TCL, das Max163M und das Max163M Pro, werden in China für rund 32.000 Euro beziehungsweise 44.000 Euro angeboten – eine Preissenkung von 70 Prozent im Vergleich zu den MicroLED-Preisen von TCL für 2024. Diese Modelle bieten eine Helligkeit von bis zu 10.000 Nits, eine reflexionsarme Oberfläche und, in der Pro-Version, 4K bei 120 Hertz.

Entscheidend ist, dass sie direkt über große chinesische Vertriebskanäle erhältlich sind – darunter das E-Commerce-Schwergewicht JD.com, der neuen Muttergesellschaft von Mediamarktsaturn. Auch wenn sich die Erwartungen der chinesischen Verbraucher und die Preisstrukturen von denen in westlichen Märkten unterscheiden, ist das Signal unmissverständlich: MicroLED steht nun zum ersten Mal vor einem Preiskampf.

Neue Phase

Diese aggressive Preispolitik stellt einen strategischen Wandel mit weitreichenden Auswirkungen auf den globalen Digital Signage-Markt dar: Chinesische Anbieter streben eine Vorherrschaft im MicroLED-Bereich an – TCL, Hisense und andere vereinen riesige Endkundengeschäfte, eine starke Markenbekanntheit und globale B2C-Vertriebsnetze. Im Gegensatz zu rein auf LED spezialisierten chinesischen Unternehmen wie Unilumin oder Absen verfügen sie über die Marketingstrukturen, die Präsenz im Einzelhandel und die Skaleneffekte, um das Premium-B2B-Segment schnell zu erobern.

Und die Expansion beschleunigt sich – chinesische Anbieter bauen lokale Teams in ganz Europa auf. Ihre Präsenz auf der ISE 2026 unterstrich die Ambitionen, und ihre Einstellungsaktivitäten – auf Linkedin gut sichtbar – sind beeindruckend. Während etablierte Visual-Solutions-Anbieter Personal abbauen, rekrutieren die neuen Marktteilnehmer aggressiv, oft mit sehr attraktiven Gehaltspaketen.

Der Druck auf etablierte Hersteller wächst – Samsung, LG, Sony und andere sehen sich nun denselben disruptiven Kräften gegenüber, die vor einem Jahrzehnt den LCD-Markt umgestaltet haben. Da die MicroLED-Positionierung traditionell zum Schutz der Margen genutzt wird, untergräbt der Preisschock von TCL die nächsten Hochburgen der Premium-Display-Technologie.

MicroLED tritt in eine neue Phase der Kommerzialisierung ein – Analysten der Displaybranche bezeichnen diesen Preisschritt als „historisch“ – und läutet damit den Beginn einer breiter angelegten Massenproduktion ein. Mit sinkenden Kosten wird MicroLED beginnen, mit High-End-LCD-Lösungen zu konkurrieren, insbesondere im Bereich der großformatigen professionellen Beschilderung, wo Helligkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.