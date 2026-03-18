Der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, Tees und Superfoods Natural Sunday rollt eine bundesweites DooH-Kampagne aus. Dabei bewirbt das DTC-Unternehmen das neue Produkt Sunglow Luxe, womit die körpereigene Kollagensynthese angeregt werden soll.

Der Rollout geschieht dabei in zehn Städten an zentralen Verkehrsknotenpunkten und Bahnhöfen. Laut Natural Sunday erreicht man damit 77 Millionen Brutto-Kontakte. Die DooH-Kampagne läuft vom 4. bis 26. März 2026.

Die Besonderheit der Media-Planung ist dabei eine Optimierung des Targetings für die weibliche Zielgruppe. Dafür nutzt man Audience-Daten mit anonymisierten Bewegungs- und Standortdaten. Die Kampagne spielt damit ihre Spots vor allem dann aus, wenn der Frauen-Anteil im Umfeld der Screens als hoch berechnet wird.

Pendlerinnen als Zielgruppe

Mit dem strategischen Targeting will man vor allem Pendlerinnen werktags zwischen 8 und 10 Uhr sowie samstags zwischen 14 und 19 Uhr erreichen.

Zusätzlich ergänzen sowohl eine Meta- und Influencer-Kampagne sowie ein exklusives Female-Health-Event der Marke in Berlin den DooH-Rollout.

„Als DTC-Marke erreichen wir viele Menschen digital. Mit dieser Kampagne gehen wir bewusst einen Schritt in Richtung öffentlicher Sichtbarkeit mit großer Reichweite im Stadtraum und einer gezielten Ansprache unserer Kernzielgruppe. Wir lernen gerade viel über verschiedene Kanäle und testen bewusst unterschiedliche Ansätze, um zu verstehen, was wirklich funktioniert“, sagt Jutta Meyer, CMO von Sunday Natrual.