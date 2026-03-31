Ab sofort tritt Peter Biendarra beim Digital Signage-Spezialisten Ekiosk die Position als Leiter Vertrieb und Marketing an. In seiner erweiterten Funktion verantwortet er die Neustrukturierung und Integration der beiden Unternehmensbereiche. Dabei sollen durch die Verknüpfung strategischer Marktentwicklung mit dem operativen Vertrieb marktspezifische Prozesse in der Geschäftsstrategie noch gezielter angesprochen werden.

Zuvor hatte Peter Biendarra bei Ekiosk bereits die Position als Head of Business Development inne und bringt umfassende Erfahrung im internationalen Projektgeschäft mit.

„Im Fokus stehen bei uns die Kunden, die bei Ekiosk sind, weil sie neben einer überdurchschnittlichen Produktqualität und Lebensdauer einen individuellen Service mit direkten Ansprechpartnern und lösungsorientierter Herangehensweise erwarten dürfen“, kommentiert Peter Biendarra. „Wir konnten mit diesem Leistungsversprechen über die letzten zwei Jahre trotz gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen auch in neuen Segmenten, wie im Bereich Healthcare, Fokus Arztpraxen/Apotheken und im Retail erfolgreich Fuß fassen.“

Darauf aufbauend wolle das Unternehmen nun gemeinsam mit strategischen Partnern tiefer einsteigen und seine Marke als feste Größe etablieren. Hierzu sollen Vertrieb und Marketing enger verschmolzen werden. „Auch künstliche Intelligenz wird gezielt zum Einsatz kommen, um Standard-Prozesse zu optimieren und mehr Zeit für individuelle Beratung durch unser Fachpersonal zu schaffen“, ergänzt Peter Biendarra.

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