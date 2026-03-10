DS Templates launcht ein Composer-Tool für Digital Signage-CMS-Anbieter. Durch einen Native Integration Service lässt sich das Tool direkt in die Benutzeroberfläche des CMS einbinden und bietet den direkten Zugang zu rund 600 fertigen Templates und anpassbaren Designs. Als erster Partner setzt Go Bright die Integration um: Im ersten Quartal 2026 soll die Funktion in der CMS-Plattform View verfügbar sein.

Die meisten CMS-Plattformen unterscheiden sich nicht allzu sehr in ihren Grundfunktionen rund um die Ausspielung von Inhalten. Deutliche Unterschiede gibt es dagegen in der Erstellung von Inhalten. Manche Systeme verfügen über umfangreiche Content-Creation-Tools für erfahrene Nutzer, andere setzen auf einfache Template-Lösungen. Ein solches Composer-Tool muss aber ständig weiterentwickelt werden – besonders jetzt, wo AI-generierter Content immer wichtiger wird.

Genau hier setzt DS Templates an. Das niederländische Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf die Content-Erstellung innerhalb eines CMS. Die Plattform soll es möglichst einfach machen, Digital Signage-Inhalte zu gestalten. Mit dem neuen Native Integration Service können CMS-Anbieter diese Funktionen nutzen, ohne sie selbst entwickeln.

Das komplette Ökosystem von DS Templates lässt sich über eine API in ein CMS integrieren. Dazu gehören laut Unternehmen die Template-Bibliothek, verschiedene Integrationen, die Designoberfläche sowie Automatisierungs-Tools.

Go Bright als erster Partner

Der Workplace-Spezialist Go Bright setzt die Native API als erstes Unternehmen ein. Ab dem ersten Quartal 2026 bietet er auf seiner Digital Signage-Plattform View den Zugriff auf DS Templates.

Go Bright entwickelt Lösungen wie Room- und Desk-Booking, Besuchermanagement, Wegeleitsysteme und Workplace-Analysen. Digital Signage ist Teil dieses Gesamtsystems und wird zum Beispiel für Wegeleitung, interne Kommunikation, Meetingraum-Displays oder die Darstellung von Echtzeitdaten genutzt.

Chris Wiegeraad, Chief Commercial Officer bei Go Bright, sagt: „Durch die native Integration von DS Templates erweitern wir unser Digital Signage-Angebot und machen es unseren Kunden leichter, hochwertige Inhalte zu erstellen, die zu ihrer Marke passen.“

Die Integration passt zu einem allgemeinen Trend: CMS-Plattformen bestehen zunehmend aus modularen Bausteinen. Sie konzentrieren sich auf ihre Kernfunktionen im Content Management und erweitern den Funktionsumfang über APIs – entweder mit eigenen Modulen oder mit Lösungen von Drittanbietern.