SNA Displays hat in zwei Filialen der Educational Employees Credit Union, EECU, im texanischen Fort Worth neue LED-Installationen umgesetzt. Zum Einsatz kommen dabei die Accent LED Lighting Sticks des Herstellers. Die schmalen LED-Säulen sollen die Lobbybereiche der lokalen Non-Profit Kreditgenossenschaft aufwerten.

Die Installationen bestehen aus vertikalen Strukturen, die aus insgesamt 16 einzelnen Sticks aufgebaut sind. Die Installation misst dabei eine Breite von knapp zwei Metern, die einzelnen Sticks erreichen eine Höhe von 2,4 Metern. So entsteht eine minimalistische Displaywand, die dezente digitale Bewegungen mit der funktionalen Beleuchtung des Innenraums kombiniert.

Lichtquelle und Blickschutz

Die LED-Säulen stehen dabei in der Nähe von Geldautomaten. Neben ihren Funktionen als Lichtquelle und dekoratives Element dienen sie somit auch als Sichtschutz.

Die Inhalte auf den LEDs bestehen aus abstrakten Visuals – etwa Farbverläufen und Mustern, die natürliche Bewegungen nachempfunden sind. Sie bringen damit Dynamik und Atmosphäre in den Raum. Der Abstand zwischen den einzelnen Säulen ist bewusst gesetzt, damit die Installation insgesamt dezent und passiv wirkt – im Gegensatz zu einer klassischen Videowall.

Die Bildverarbeitung gleicht dabei die Abstände zwischen den Säulen aus, sodass die Motive über die Struktur stimmig wirken.