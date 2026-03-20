Der österreichische Marktführer Gewista setzt für den Jö Bonus Club eine 3D-Kampagne auf Indoor-Screens in Wien um. Das Hauptmotiv des „Jöckpot“-Formats tritt dabei optisch aus der Werbefläche hervor. Für den Effekt kommt ein Forced-Perspective-Motiv auf den Displays zum Einsatz – ohne zusätzliche Hardwarekomponenten.

Die Kampagne läuft aktuell auf verschiedenen Indoor-Screens im Wiener Gewista-Netz. Gewista betreibt in Wien neben analogen Flächen ein breites Netz digitaler City-Light- und Premium-Screens.

3D-Effekte erweitern Kampagnen

Gewista setzt 3D-Effekte gezielt in stark frequentierten urbanen Umfeldern ein. Das Format soll die Wahrnehmung steigern und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Inhalte fotografiert und in sozialen Medien geteilt werden. Für Werbungtreibende ergibt sich daraus eine Reichweitenverlängerung über den physischen DooH-Kontakt hinaus.

„Gerade in stark frequentierten urbanen Umfeldern bietet der Einsatz von 3D-Elementen neue Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu generieren und die Wirkung von Kampagnen deutlich zu verstärken“, sagt Andrea Groh, CSO von Gewista.