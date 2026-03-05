Gewista hat seine Vertriebsorganisation um eine neue Führungsposition erweitert. Seit Februar 2026 verantwortet Mario Filipovic als Group Head Sales Management den gesamten Außendienst des österreichischen Außenwerbers. Dabei handelt es sich um eine neu geschaffene Position im Tochterunternehmen von JC Decaux.

Mario Filipovic verantwortet damit den gesamten Außendienst. Somit übernimmt er die Steuerung von Key Account Management, Account Management und der Stadtwerbung. Die neue Ebene soll Entscheidungswege im Sales klarer strukturieren und die Kundenbetreuung stärken.

Zuletzt bei Red Bull Media House

Mario Filipovic bringt mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung mit. Zuletzt war er als Head of Mediasales & Partnership TV beim Red Bull Media House tätig. Dort verantwortete er ein Key-Account-Team sowie die Umsatzsteuerung für TV-, Digital- und Publishing-Produkte. Zuvor leitete er die Vermarktung für Servus TV in Österreich.

„Mit der neuen Struktur schaffen wir mehr Klarheit in den Verantwortlichkeiten und stärken gleichzeitig die Entwicklung unserer Teams. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mario, seine strategischen Erfahrungen und neuen Inputs“, sagt Theresa Sternbach, Head of Sales bei Gewista.