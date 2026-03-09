Das Luxus-Ressort Weissenhaus an der Schleswig-Holsteinischen Ostsee setzt seit dem 1. März 2026 auf ein maßgeschneidertes Musikprogramm des Hamburger Audio-Unternehmens Radiopark.

Radiopark hat dafür fünf separate Musikprogramme entwickelt – je eines für Bar & Rezeption, die zwei Restaurants sowie den Frühstücks- und Spa-Bereich. Die Musikredaktion wählte dabei die Playlists manuell aus mehr als einer Million Titeln aus. Ausgespielt wird das Programm über das bestehende Lautsprecher- und Playersystem des Resorts.

Sound Branding nach Tageszeit

Die Programme sind tageszeit- und stimmungsbasiert: Von Klassik am Vormittag über Sophisticated-Pop mit Jazz-Einschlag bis zu Funk & Soul abends. Im Boothaus-Restaurant läuft sogar ein eigener Soundtrack zum Sonnenuntergang.

„Die fünf verschiedenen Musik-Zonen klingen einerseits unterschiedlich, da sie sich nach dem besonderen Ambiente der Location und ihrer Funktion richten. Andererseits muss die Musikauswahl auch insgesamt zum Brand Weissenhaus und ihren Besonderheiten passen“, sagt Daniel Stoiber, Chief Creative Director bei Radiopark.

Das Weissenhaus-Ressort gehört zur Kette Relais & Châteaux und betreibt mehrere gastronomische und hoteleigene Bereiche. Radiopark beliefert nach eigenen Angaben über 1.000 Hotels und Gastronomiebetriebe weltweit. Seit 2023 gehört es zur Imagesound Markenfamilie und betreibt auch Büros in Deutschland.

Der erlebte Hotelaufenthalt kann durch ein kuratiertes Musikprogramm positiv beeinflusst werden. Das fand unlängst auch eine Studie der Motel One Group gemeinsam mit der Audio-Dienstleister Heardis heraus.