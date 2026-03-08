Wenn man an moderne Flughafen-Erlebnisse denkt – die spektakulären Multimedia-Installationen à la Singapur oder Orlando –, kommen einem sofort zwei Namen in den Sinn: Moment Factory und Gentilhomme – beide aus Kanada. Letztere haben nun erneut gezeigt, wie man digitale Architektur baut, dir wirkt: Mit einem LED-Zylinder im neuen internationalen Terminal des George Bush Intercontinental Airport in Houston, Texas.

Das elliptische Display trennt die Ankunfts- und Abflugebene im Terminal E. In einem dramatischen 60-Grad-Winkel aufgehängt, ist der Zylinder von beiden Etagen aus sichtbar. Er dient nicht nur als riesige Medienfläche, sondern auch als zentrales architektonisches Element des Terminals.

Unter dem Namen „Oculus“ zeigt die Installation 27 Content-Sequenzen, die Houstons Identität interpretieren. Zwischendurch laufen Content-Sequenzen, die auf die Passagiere reagieren, die sich unter dem Oculus bewegen. Sensoren erfassen die Schritte der Besucher, eine Pixera-Echtzeit-Engine wandelt die Daten in flüssige Animationen um – ein spielerisches Zusammenspiel von Mensch und Medien.

Maßgeschneiderte LED-Module

Damit die elliptische Form perfekt umgesetzt werden konnte, fertigte der LED-Hersteller Nanolumens mehr als 2.000 Module seiner Nixel-Serie in leicht trapezförmiger Form an. Standardmodule hätten Lücken gelassen und den Bogen unterbrochen. Die Installation wurde außerdem in acht Bogenabschnitte unterteilt, jeder aus 36 maßgeschneiderten polygonalen LED-Modulen. Das Endergebnis: 28,3 Meter Länge, 4,9 Meter Höhe, 69 Meter Umfang – mit rund 182 Quadratmetern LED-Fläche.

Bis zu 1,4 Millimeter Pixelabstand

Doch die Magie des Oculus steckt nicht nur in der Form. Die Auflösung ist spektakulär: Pixelabstände zwischen 2,0 und 1,4 Millimetern machen selbst kleinste Details sichtbar aus geringer Entfernung sichtbar. Fast 49 Millionen Pixel lassen den Oculus mit 800 nits leuchten.

Vor der Montage baute Nanolumens zunächst ein realitätsgetreues Modell des Zylinders in seinem Hauptsitz in Georgia, USA, an. Ford AV, verantwortlich für die Systemintegration, rekonstruierte das Modell in Houston, sodass Flughafenvertreter die Installation live erleben und testen konnten.

Zwar ist der Oculus nicht der größte Flughafen-LED-Screen der Welt – aber einer der technologisch raffiniertesten und visuell eindrucksvollsten. Er zeigt, was möglich ist, wenn Hardware, Engineering und Design von Beginn an eng verzahnt werden – und Content nicht als nachträglicher Gedanke, sondern als Herzstück der Planung betrachtet wird.