Uniguest modernisiert die digitale Infrastruktur des Stadions von Chesterfield FC. Dabei dient die Uniguest Sports Hub Plattform als CMS mit einheitlichem Interface für alle IPTV- und Digital Signage-Anwendungen.

Das SMH Group Stadium in North Derbyshire verfügt über knapp 10.000 Sitzplätze und war bereits digital ausgestattet. Mit der Uniguest Sports Hub lassen sich nun die Inhalte auf knapp 40 Screens im gesamten Stadion zentral steuern und ausspielen.

Spielereignisse wie Tore oder Auswechslungen können dabei laut Uniguest sofort auf den Screens angezeigt werden. Mit der Integration von Sky Bright Box lassen sich zudem verschiedene Inhalte auf verschiedene Displays verteilen.

Damit lassen sich unter anderem in Hospitality-Suites spezielle Inhalte für Konferenzen und andere Corporate-Events ausspielen. Außerdem können mit der Integration von Microsoft Teams Rooms ungenutzte Displays problemlos Unternehmenslogos anzeigen.

Akquise von neuen Sponsoren als Ziel

Die Modernisierung der digitalen Stadioninfrastruktur enthält auch eine strategische Positionierung von Chesterfield FC als wirtschaftender Fußballverein. Man erhofft sich seitens des Vereins davon auch neue Sponsorenverträge.

„Von Stadien und Arenen bis hin zu lokalen Venues und Vereinen — Plattformen müssen skalierbar sein, um sowohl die Ziele hinsichtlich der Fanbindung als auch die Budgetvorhaben zu erfüllen. Chesterfield FC ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Vereine aus den unteren Ligen ihren Fans ein hochwertiges, vernetztes Erlebnis bieten können“, sagt James Keen, Executive Vice President of Marketing bei Uniguest.