Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das invidis-Jahrbuch die maßgebliche Referenz für Insights, Benchmarks und Markttransparenz in Digital Signage und DooH. Oft als „Branchen-Bibel“ bezeichnet, fokussiert die jährliche Publikation von invidis consulting Marktanalysen, Trendberichte, Expertenkommentare – und vor allem die führenden Rankings der größten Digital‑Signage‑Anbieter in allen wichtigen Marktsegmenten.

In einem globalen Markt, der von Fragmentierung und raschem Wandel geprägt ist, ist Transparenz unverzichtbar. Genau dafür existiert das invidis Jahrbuch: um Endkunden, Integratoren, Lösungsanbietern, Softwareherstellern und der gesamten Business‑Community Orientierung und Klarheit zu bieten.

Werbepartner des Jahrbuchs profitieren von einem exklusiven redaktionellen Umfeld und adressieren entweder Entscheider aus der DACH-Region, in einem internationalen Umfeld oder aus dem amerikanischen Raum (siehe unten).

Diese Möglichkeiten bieten sich Ihnen:

Branding-Anzeige

Unternehmensdarstellung

Advertorial (auf Anfrage)

Kontaktieren Sie Christine Koller (christine.koller@invidis.com) für Buchungen und weitere Fragen.

Die Rankings als weltweite Benchmark

Jedes Jahr liefert das invidis Jahrbuch einen der umfassendsten und vertrauenswürdigsten Marktüberblicke der Digital Signage-Branche. Unsere Rankings und Market Maps tragen dazu bei, Marktdynamiken, Anbieterpositionierungen und die Gesamtentwicklung des Sektors akkurater darzustellen – und unterstützen so sowohl strategische Entscheidungen als auch mehr Branchentransparenz.

Wichtiger Hinweis: Wir geben Ihre Daten niemals weiter und veröffentlichen keine exakte Zahlen. Die Rankings werden in Umsatzklassen (zum Beispiel 10 – 20 Mio. Euro) dargestellt. Dieses Format ermöglicht Vergleichbarkeit und schützt gleichzeitig sensible Unternehmensdaten.

Unternehmen sind eingeladen, die Umfrage bis zum 6. März 2026 auszufüllen. Die Ergebnisse werden im invidis Jahrbuch 2026 veröffentlicht, das im Mai erscheint.

Drei Jahrbücher – ein globaler Standard

Bisher veröffentlichte invidis jährlich zwei Ausgaben: die Global Edition und die German Edition. Ab 2026 wird das Portfolio erweitert, mit der Einführung der Americas Edition. Mit der Übernahme der Sixteen‑Nine‑Aktivitäten bietet invidis nun redaktionelle und analytische Abdeckung für die USA, Kanada und Lateinamerika. Die neue Americas Edition schließt eine lang bestehende Lücke und liefert spezifische Einblicke in eine der dynamischsten, vielfältigsten und innovativsten Digital Signage‑Regionen der Welt.

Die Americas Edition umfasst:

Regionale Marktgrößen und -dynamiken

Rankings der führenden Integratoren, CMS-Anbietern und DooH-Netzwerke

Regionale Trends, Technologien und Anwendungsfälle

Länderspezifische Profile für Nord- und Südamerika

Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit DSF und DS LATAM weiter vertieft, um die Datenqualität zu erhöhen und regionale Trends und Treiber besser abzubilden.

Vertrauen, Unabhängigkeit und eine große Leserschaft

Mehr als 450.000 Downloads unterstreichen die Rolle des Jahrbuchs als meistgelesenes und meistzitiertes Referenzdokument der globalen Digital Signage-Branche.

Digitale Ausgabe: Download auf invidis.de

Printausgabe: Exklusiv erhältlich auf invidis-Konferenzen in München (DSS), Las Vegas (Infocomm) und Mexiko-Stadt (Infocomm LATAM)

Finanzierung: Teilweise unterstützt durch Werbung und das Anbieterverzeichnis, um den kostenlosen Zugang für die Branche weiterhin zu gewährleisten

Das Jahrbuch ist ein redaktionell unabhängiges Magazin – Werbung hat keinerlei Einfluss auf Rankings

Für eine internationale Abdeckung kooperiert invidis eng mit führenden Branchenverbänden, darunter DSLATAM, der Digital Signage Federation (DSF) in Nordamerika und Club du Digital Media in Frankreich.

Eine Pflichtlektüre für die Digital Signage-Community

Ob neu in der Branche, verantwortlich für große Rollouts, in der Softwareentwicklung tätig, Betreiber eines Netzwerks oder Investor – das invidis Yearbook liefert die Klarheit, die nötig ist, um sich in einem zunehmend komplexen Markt zurechtzufinden.

Mit der neuen Americas Edition, stärkeren Partnerschaften und einer breiteren Datenbasis als je zuvor markieren die Yearbooks 2026 die nächste Evolutionsstufe der vertrauenswürdigsten Wissensquelle der Branche.