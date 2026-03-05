Die Signale aus Washington und Jerusalem lassen erwarten, dass der Konflikt mit dem Iran nicht schnell zu Ende geht. US-Präsident Donald Trump erklärte öffentlich, dass die Kämpfe noch Wochen andauern könnten. Gleichzeitig hat der Iran seine militärische Reaktion auf eine „Mosaik-Taktik“ umgestellt. Regionale Milizen agieren dabei autonom unter einem gemeinsamen Schirm der „Achse des Widerstands“. Solch eine dezentralisierte Eskalation verringert die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Waffenstillstandes.

Für die Digital Signage-Industrie sind das schlechte Nachrichten: Kurze Konflikte haben meist nur begrenzte Auswirkungen. Eine längere Konfrontation im Golf setzt setzt jedoch zunehmend den globalen Handel, die Energiemärkte, die Logistik und die Stabilität wichtiger Signage-Märkte im Nahen Osten unter Druck.

Geänderter Alltag in den Golfstaaten

Die Golfstaaten befinden sich im anhaltenden Krisenmodus: Schulen haben die Ferien vorgezogen. Flüge bleiben eine Seltenheit. Und sowohl Luftfracht als auch Geschäftsreisen sind stark betroffen, weil die Staaten auf wiederholte Raketen- und Drohnenangriffe in der gesamten Region reagieren. Explosionen durch iranische vergeltungsangriffe wurden dabei in den UAE, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait und Bahrain gemeldet. Damit sahen sich Regierungen gezwungen, die Luftabwehrsysteme zu aktiveren und die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Die meisten Unternehmen in der Region bitten deshalb ihre Mitarbeiter, remote zu arbeiten. Auch wenn die Golfstaaten den Großteil der Bedrohungen abgefangen haben, bleibt die Lage angespannt und unvorhersehbar.

Ein entscheidender Moment für die wirtschaftliche Stimmung wird das Fastenbrechen am 20. März sein, das traditionell eine wichtige Phase für Handel, Reisen und Hospitality ist. Bis dahin bleiben Störungen im Alltag begrenzt, aber die Unsicherheit hoch.

Energiemärkte reagieren bereits

Die Energiemärkte reagieren stark auf die Intensivierung des Konflikts. Der Brent-Ölpreis stieg pro Barrel auf über 83 US-Dollar, da die Sorge wächst, dass die Straße von Hormus länger geschlossen bleibt. Diese Meerenge ist der wichtigste Pass für Öl und LNG, gegenwärtig jedoch faktisch unpassierbar. Der Schiffsverkehr ist nach iranischen Drohungen und Raketenangriffen um mehr als 70 Prozent zurückgegangen.

Normalerweise passieren ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen und ein bedeutender Teil der globalen LNG-Ströme die Straße von Hormus. Da Tanker das Gebiet meiden, wird der globale Energiepreis wahrscheinlich steigen, solange der Konflikt anhält.

Handelsschifffahrt unter Beschuss

Der kommerzielle Schiffsverkehr steht somit im Persischen Golf, in der Straße von Hormus und im Golf von Oman nahezu still. Mehrere Tanker wurden von Drohnen oder Raketen getroffen. Ein Tanker vor Kuwait meldete eine große Explosion an der Backbordseite sowie ein kleines Boot, das den Ort verließ. Das Büro von UK Maritime Trade Operations (UKMTO) bestätigte diesen Vorfall.

Die Strait Times berichtet von drei getroffenen Tankern und einem getöteten Seemann. Mehr als 200 Schiffe ankern außerhalb der Region, weil Versicherer den Schutz zurückziehen und Reedereien ihren Betrieb stoppen.

Da Handelsschiffe zunehmend als Kollateralschäden – oder sogar als direkte Ziele – in Kauf genommen werden, haben Reedereien wie Maersk, MSC und Hapag-Lloyd Transite ausgesetzt und leiten Schiffe um Afrika herum.

Asien und Europa spüren die Schockwellen

Die Auswirkungen einer langfristigen Schließung von Hormus reichen weit über die Golfregion hinaus.

Asiatische Volkswirtschaften, die stark von Öl und LNG aus dem Golf abhängen, erhöhen bereits die Preise und bereiten sich auf Lieferengpässe vor. Besonders betroffen sind dabei Japan, Südkorea und Indien.

Europäische Gas-Terminkontrakte erhöhten sich nach Angriffen auf Katars LNG-Infrastruktur um mehr als 30 Prozent

Während globale Lagerbestände und alternative Routen etwas Puffer bieten, sind sich Analysten einig: Je länger der Konflikt andauert, desto höher das Risiko dauerhaft dreistelliger Ölpreise. Erste Prognosen warnen bereits vor Ölpreisen über 100 Dollar, sollte die Meerenge blockiert bleiben.

Was das für Digital Signage bedeutet

Für Digital Signage bleiben die unmittelbaren Auswirkungen überschaubar. Die mittelfristigen Risiken nehmen jedoch zu:

Projektverzögerungen in den Golfstaaten: Eingeschränkte Reisen, gestörte Logistik und veränderte Prioritäten führen wahrscheinlich zu verschobenen Rollouts in den VAE, Katar, Bahrain und Kuwait.

Hardware-Verfügbarkeit steht unter Druck: Anhaltende Störungen im Schiffsverkehr durch den Golf und den Indischen Ozean könnten globale Lieferketten für Displays beeinträchtigen.

Weltweit steigende Betriebskosten: Höhere Energiepreise in Europa, Nordamerika und Asien verstärken den Trend zu energieeffizienten Screens, nachhaltigerer Hardware und längeren Gerätelebenszyklen.

Falls die Krise über Wochen und Monate andauert, wonach es derzeit aussieht, muss sich die Digital Signage-Branche auf längere Vorlaufzeiten, vorsichtigere Kunden und operationale Reibungen entlang der Lieferkette einstellen.