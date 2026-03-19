Die Digital Signage-Branche bekommt den Druck mehrerer globaler Faktoren gleichzeitig zu spüren: steigende Zölle, gestörte Lieferketten, deutlich höhere Preise für Speicherkomponenten und zunehmende geopolitische Unsicherheit im Zuge des Iran-Konflikts.

Ein erstes sichtbares Signal kommt nun aus Nordamerika – von einem der größten Player der Branche.

Stratacache, Mutterkonzern von Scala, gab Entlassungen an seinem Hauptsitz in Dayton, Ohio, bekannt. CEO Chris Riegel erklärte gegenüber den Dayton Daily News: „Wir reduzieren Kosten durch Entlassungen. Zölle, die angespannte Verfügbarkeit von Speicherkomponenten und Probleme in den Lieferketten sorgen weiterhin für Gegenwind.“

Konkrete Zahlen nennt das Unternehmen nicht. Lediglich so viel: In Ohio bleibt der Stellenabbau unter der Schwelle von 50 Mitarbeitenden, ab der in den USA eine offizielle Meldung erforderlich wäre. Branchenweit mehren sich jedoch Hinweise, dass die Maßnahmen über einen einzelnen Standort hinausgehen.

Ex-Scala-Mitarbeiter auf Jobsuche

In den vergangenen Tagen berichten Unternehmen aus dem Digital Signage-Umfeld von einer steigenden Zahl an Bewerbungen ehemaliger Scala-Mitarbeitender. Rund 50 Prozent de Belegschaft soll es getroffen haben. Die Softwareplattform gehört seit 2016 zu Stratacache und gilt als das Digital Signage-CMS mit den meisten globalen Lizenzen.

Auch öffentlich wird das sichtbar: Ein Senior Technical Architect, der rund 30 Jahre bei Scala war, gab auf Linkedin an, nach einer Entlassungsrunde auf Jobsuche zu sein. Branchenkreise gehen davon aus, dass viele weitere betroffen sind.

Demnach haben die jüngsten Kürzungen mehrere Scala-Teams in den USA getroffen – unter anderem in Entwicklung, Engineering und kreativen Bereichen. Genaue Zahlen fehlen, doch es ist von spürbaren Einschnitten die Rede.

Branche unter Druck

Die Hintergründe liegen unter anderem im aktuellen Marktumfeld. Digital Signage ist stark von globalen Lieferketten, Halbleitern und internationaler Logistik abhängig – und damit besonders anfällig für Störungen.

Wie bereits auf invidis berichtet, wirken sich der Iran-Konflikt und mögliche Probleme auf wichtigen Schifffahrtsrouten bereits auf Technologie-Lieferketten aus. Gleichzeitig erhöhen US-Zölle auf importierte Komponenten die Kosten. Hinzu kommen deutlich gestiegene Preise für Speicherchips.

Gerade Anbieter wie Stratacache – die Hardware, Software und Services kombinieren – werden diese Effekte besonders stark spüren.

Frühes Warnsignal für den Markt

Die Entlassungen bei Stratacache sind kein eindeutiges Zeichen für wirtschaftliche Probleme. Das Unternehmen gehört weiterhin zu den größten Anbietern der Branche und setzt weltweit rund eine Milliarde US-Dollar um.

Dennoch zeigt die Entwicklung: Selbst etablierte Anbieter bleiben von den aktuellen Rahmenbedingungen nicht verschont.

Mehrere Faktoren treffen gleichzeitig aufeinander – steigende Kosten, unsichere Lieferketten, geopolitische Risiken und zurückhaltendere Kunden. Das verändert den Markt spürbar.

Für die Digital Signage-Branche insgesamt könnte das ein Vorgeschmack auf die kommende Phase sein: weniger Expansion, mehr Effizienz, stabilere Lieferketten – und ein deutlich vorsichtigeres Investitionsklima.