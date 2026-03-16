Zwei Wochen nach Ausbruch des Iran-Kriegs werden die Folgen für die Weltwirtschaft von Tag zu Tag deutlicher – und auch die Digital Signage-Branche gerät zunehmend in den Sog einer sich ausweitenden Lieferkettenkrise. Da die Straße von Hormus – eine der wichtigsten Handelsadern für Öl, Gas und Industriegase – weiterhin blockiert ist, hat sich die anfängliche Hoffnung auf eine schnelle Entspannung zerschlagen. Stattdessen verschärfen sich die Spannungen – und die Störungen aus der Golfregion erreichen inzwischen Asien, Europa und sogar das energieunabhängige Nordamerika.

Turbulenzen auf dem Ölmarkt: Preise explodieren, Schifffahrtsrouten brechen weg

Der Druck auf den Markt begann mit steigenden Dieselpreisen und unmittelbaren Störungen im Seeverkehr. Inzwischen gehen die Auswirkungen jedoch weit über die Logistik hinaus. Versicherungsprämien für Schiffe, die sich in der Nähe der Arabischen Halbinsel bewegen, haben sich Berichten zufolge um das Zwölffache erhöht. Viele Reedereien leiten ihre Schiffe deshalb um oder setzen Verbindungen vollständig aus.

Die globalen Ölpreise stiegen in der Spitze um bis zu 60 Prozent. Die Internationale Energieagentur in Paris spricht von der „größten Angebotsstörung in der Geschichte des Ölmarkts“. Rund ein Fünftel der weltweiten Ölnachfrage sei faktisch vom Markt verschwunden.

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Steigende Hardwarekosten: Mediaplayer, Speicher und Chips betroffen

Besonders stark trifft die Entwicklung Asien – das Produktionsrückgrat der globalen Digital Signage-Industrie. Viele Fertigungsländer wie China, Taiwan, Vietnam, Malaysia und Indonesien sind stark auf Importe von Flüssigerdgas und Helium aus der Golfregion angewiesen.

Da Lieferungen ins Stocken geraten, haben Hersteller von Computern und Mediaplayern ihre Preise bereits um etwa zehn Prozent erhöht. Gleichzeitig steigen die Preise für Speicherkomponenten weiter rasant an – nicht zuletzt wegen der anhaltend hohen Nachfrage durch den Ausbau von AI-Rechenzentren.

Auch eine erneute Chipknappheit wird zunehmend wahrscheinlich. Taiwan ist für die Halbleiterproduktion ebenfalls auf Helium und LNG aus der Region angewiesen. Energieengpässe könnten daher bald die Hardwareproduktion in weiten Teilen Südostasiens beeinträchtigen und die globale Verfügbarkeit weiter unter Druck setzen.

Europa und Nordamerika: Logistik wird zum Kostentreiber

Nicht nur der Nahe Osten ist betroffen – auch in Europa und Nordamerika zeigen sich zunehmend indirekte Auswirkungen. Noch bevor einzelne Komponenten knapp werden, steigen bereits die Projektkosten.

Der Digital Signage-Markt galt bislang als relativ wenig anfällig für Logistikkosten. Doch steigende Transportpreise ändern diese Rechnung. Mit explodierenden Dieselpreisen und massiven Kostensteigerungen bei Speditionen wird Transport schnell zu einem entscheidenden Budgetfaktor.

Rund 85 Prozent der weltweiten Güter werden per Diesel-Lkw transportiert – sie bilden weiterhin das Rückgrat globaler Lieferketten. Steigende Kosten schlagen deshalb auf nahezu alle Produktkategorien durch.

Materialengpässe: Chinesische Lieferanten ziehen sich teilweise zurück

Der Druck beschränkt sich nicht auf Energie und Halbleiter. Verschiedene Branchen berichten bereits, dass Hersteller Absagen von chinesischen Lieferanten für wichtige Materialien erhalten haben.

China ist deutlich stärker auf Energieimporte aus dem Nahen Osten angewiesen als Europa. Noch ist unklar, ob chinesische Hersteller ihre Produktion zurückfahren oder künftig verstärkt heimische Kunden bevorzugen. Beide Szenarien würden den Zugang zu wichtigen Materialien weiter verknappen – auch für Produkte, die in der Digital Signage-Industrie verwendet werden.

Ölpreis-Szenarien: Dauer der Blockade entscheidend

Wie sich die wirtschaftliche Lage weiterentwickelt, hängt maßgeblich davon ab, wie lange die Straße von Hormus blockiert bleibt. Goldman Sachs hat mehrere Szenarien modelliert:

30 Tage Blockade: Ölpreis stabilisiert sich auf dem bereits erhöhten Niveau von etwa 100 Dollar pro Barrel

2 Monate: Anstieg auf rund 110 Dollar

4 Monate: mögliche Spitzenwerte von bis zu 140 Dollar – ein historisches Hoch

Diese Preisniveaus sind bislang noch nicht vollständig in den aktuellen makroökonomischen Prognosen berücksichtigt, die weiterhin von Wirtschaftswachstum statt von einer Rezession ausgehen. Anhaltende Energieschocks dieser Größenordnung würden diese Erwartungen jedoch deutlich verändern.

Folgen für die Branche: Höhere Preise, verzögerte Rollouts

Für die Digital Signage-Industrie werden die Auswirkungen zunehmend unvermeidbar. Hardwarepreise steigen, Lieferzeiten verlängern sich, und die Zuverlässigkeit der Lieferketten nimmt auf allen Ebenen ab.

Integratoren und Lösungsanbieter müssen sich daher auf volatile Lieferzeiten einstellen und Projektpläne sowie Preisstrukturen neu bewerten. Für Betreiber von DooH-Netzwerken, Einzelhändler und andere Endkunden bedeutet dies vor allem verzögerte Rollouts und höhere Gesamtkosten für Systeme.

Nachfrage dürfte ebenfalls nachlassen

Der Druck auf den Markt entsteht nicht nur durch gestörte Lieferketten – auch die Nachfrage könnte nachlassen. Einzelhändler und andere Kunden verschieben Investitionen zunehmend, solange ihre eigene Geschäftsentwicklung unsicher bleibt.

In besonders betroffenen Regionen dürfte ein akuter Liquiditätsmangel kaum zu vermeiden sein. Doch auch Unternehmen in Europa, Nordamerika und Asien könnten vorsichtiger agieren und Investitionen zurückstellen. In den kommenden Monaten ist daher mit einer spürbar schwächeren Nachfrage nach Digital Signage-Lösungen zu rechnen.

Selbst im Bestfall lange Nachwirkungen

Selbst im günstigsten Szenario – einem schneller als erwarteten Ende des Konflikts – werden sich die Lieferketten nicht sofort erholen. Lagerbestände sind bereits niedrig, Produktionspläne durcheinandergeraten, und Logistiknetzwerke stehen unter erheblichem Druck.

Eine Wiederöffnung der Straße von Hormus würde die Situation zwar entspannen, doch die wirtschaftlichen Nachwirkungen dürften noch lange spürbar bleiben.

Fest steht: Die globale Digital Signage-Industrie steuert auf eine Phase anhaltender Unsicherheit zu. Der entscheidende Faktor ist nun die Zeit – und mit jedem weiteren Tag der Blockade werden die Folgen gravierender. Nicht immer unmittelbar für Digital Signage-Unternehmen selbst, wohl aber für deren Kunden und damit letztlich für die Nachfrage im Markt.