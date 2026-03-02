Interactive-Signage-Software-Anbieter Intuiface hat zwei Veränderungen in der Führungsetage bekannt gegeben, um seine weltweiten Aktivitäten auszuweiten.

Kaleo Lee ist als Head of Sales zum Unternehmen gestoßen. Er war zuvor in Führungspositionen bei Brightsign und Korbyt tätig, wo er sich auf die Entwicklung von Vertriebskanälen und den Unternehmensverkauf in den Bereichen Digital Signage und Arbeitsplatztechnologie konzentrierte. Bei Intuiface soll er die weltweite Expansion des Vertriebs und das Wachstum des Partnernetzwerks vorantreiben.

Gleichzeitig wurde Sébastien Meunier zum Head of Customer Operations befördert, einer neu geschaffenen Position, die die Verantwortung für Customer Success, Customer Support und Technical Partnerships vereint. Sébastien Meunier ist seit den Anfängen des Unternehmens dabei und bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Produkt und Betrieb mit.

„Diese Ernennungen unterstreichen unser Bestreben, durch Investitionen in die Qualität unserer Customer Journey und die Stärke unserer Markteinführung gezielt zu wachsen“, sagt Mathieu Yerle, CEO von Intuiface. „Kaleo bringt neue Energie und Praxiserfahrung mit, während Sébastien das langfristige Engagement für Spitzenleistungen verkörpert, das unsere Kultur auszeichnet. Ich freue mich sehr, dass beide diese wichtigen Positionen übernehmen.“