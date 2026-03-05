Ritter Sport und Apple Music brachten zum 2. März 2026 eine Limited Edition in den deutschen Lebensmitteleinzelhandel: Fünf Verpackungsmotive der Alpenmilch-Schokolade zeigen dabei Albumcover von Cro, Marteria, Scorpions, Sarah Connor und Helene Fischer. Auf der Rückseite jeder 100-Gramm-Tafel führt ein QR-Code zu einem kostenlosen Probeabo auf Apple Music – inklusive Wiedergabe des jeweiligen Albums.

Eine groß angelegte DooH-Kampagne begleitete dabei den Produktlaunch mit einer Schaltung auf The Whale im Hamburger Hauptbahnhof. Hinzu kam eine deutschlandweite Teaserwelle auf Screens an Bahnhöfen, darunter Berlin, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart. Dabei sieht man Apple-Kopfhörer an die Schokaldentafel angeschlossen – als wäre es ein Musikwiedergabegerät.

The Whale – betrieben und vermarktet von Ströer – misst 342 Quadratmeter und erreicht dabei nach Betreiberangaben täglich mehr als 500.000 Besucher. Er ist somit der größte DooH-Screen in Deutschland.

Die Kampagne von Ritter Sport und Apple Music ist eine der ersten regulär vermarkteten DooH-Rollouts auf The Whale nach dem Regelvermarktungsstart 2026 – nach dem Soft-Launch mit Netflix im Dezember 2025.

Für die kreative Umsetzung der DooH-Kampagne ist die Agentur Presence verantwortlich, die Produktion dafür übernahm Make Mami Proud. Die Mediaplanung lag bei Planus Media.

Das Schokolade im Cover-Design ist ab 2. März 2026 bundesweit im Handel sowie in den Schokowelten in Waldenbuch und Berlin erhältlich. Die Kampagne fand auf Social Media bereits mächtig Zuspruch.