In Chicago ist ein neues LED‑Display-Unternehmen an den Start gegangen. Elysium LED richtet sich an den nordamerikanischen und europäischen Markt. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf entwickelte LED‑Systeme mit niedrigem Pixelpitch. Gegründet wurde Elysium LED von Kirt Yanke, der zuvor Manager bei Sharp NEC Display Solutions war.

Das Unternehmen betritt dabei den ProAV‑Markt mit den Indoor‑Serien Core, Slim und Pro sowie Outdoor‑LEDs. Die anvisierten Zielmärkte sind Corporate, Retail, Hochschulen, Hospitality, Transport, Entertainment, Broadcast und E-Sports.

Laut Kirt Yanke setzt Elysium LED auf korrekte Anwendung, saubere Fertigungsprozesse und umfassenden Lifecycle-Service.

Fokus auf Kontrast und niedrigem Energieverbrauch

Die Premium‑Pro‑Serie nutzt COB‑Technologie mit einer Schutzbeschichtung. Diese soll Schäden in stark frequentierten Bereichen reduzieren. Zudem liegt der Fokus gleichzeitig auf hohem Kontrast und niedrigem Energieverbrauch.

Elysium LED positioniert sich somit als Full‑Service‑Anbieter – von Konzept- und Systemdesign über die Koordination mit Integratoren und Baupartnern bis hin zu Installationssupport sowie Service. Je nach Projektstand können damit Standardlösungen innerhalb von vier Wochen geliefert und installiert werden. Individuelle Architekturlösungen benötigen dabei bis zu 14 Wochen.

Erfahrung aus 150 Installationen

Kirt Yanke verfügt über eine Projekterfahrung aus mehr als 150 LED-Installationen.

Mit dem Gang an den Markt stellte Elysium LED außerdem einen LED-Konfigurator vor. Das Tool vereinfacht dabei die Planung, indem Kunden und Auftragnehmer ihre Projektdaten eingeben und anschließend passende Systemvorschläge erhalten.