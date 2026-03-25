Der Digital Signage-Dienstleister Blaue Erdbeere hat in Wiesbaden für Panasonic Heating & Cooling Solutions eine digital Außenwerbefläche realisiert.

Künftig steht auf dem Gelände des Technologieunternehmens in den Hagenauer Straße eine 3,84 mal 2,40 Meter große LED-Wall. Der Pixelpitch des Displays beträgt 6,6 Millimeter.

Der Screen ist in Richtung der Straße gerichtet und soll künftig verschiedene Inhalte abspielen — von Stellenanzeigen über Produktinformationen bis zu lokalem Sportssponsoring. Über eine Software lassen sich die Inhalte flexibel steuern.

Blaue Erdbeere übernahm im Projekt die Rolle als End-to-End-Dienstleister. Dabei übernahm das Werbeunternehmen das Stellen des Bauantrags, Statik, Montage, Hardware und Software sowie Serverschrank. Zudem bietet man den Panasonic-Mitarbeitenden die Schulung zur neuen LED-Wall an.

Im Video auf Linkedin kann man sich ein Bild vom Projekt machen: