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LED-Wall

Blaue Erdbeere realisiert Projekt für Panasonic

Auf dem Panasonic-Gelände in Wiesbaden installierte Blaue Erdbeere eine neue LED-Wall in Richtung der Straße. Darauf sind Stellenanzeigen und Produktinformationen zu sehen.
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Blaue Erdbeere hat in Wiesbaden eine LED-Wall auf dem Firmengelände von Panasonic aufgestellt. (Foto: BlaueErdbeere)
Blaue Erdbeere hat in Wiesbaden eine LED-Wall für Panasonic aufgestellt. (Foto: BlaueErdbeere)

Der Digital Signage-Dienstleister Blaue Erdbeere hat in Wiesbaden für Panasonic Heating & Cooling Solutions eine digital Außenwerbefläche realisiert.

Künftig steht auf dem Gelände des Technologieunternehmens in den Hagenauer Straße eine 3,84 mal 2,40 Meter große LED-Wall. Der Pixelpitch des Displays beträgt 6,6 Millimeter.

Der Screen ist in Richtung der Straße gerichtet und soll künftig verschiedene Inhalte abspielen — von Stellenanzeigen über Produktinformationen bis zu lokalem Sportssponsoring. Über eine Software lassen sich die Inhalte flexibel steuern.

Blaue Erdbeere übernahm im Projekt die Rolle als End-to-End-Dienstleister. Dabei übernahm das Werbeunternehmen das Stellen des Bauantrags, Statik, Montage, Hardware und Software sowie Serverschrank. Zudem bietet man den Panasonic-Mitarbeitenden die Schulung zur neuen LED-Wall an.

Im Video auf Linkedin kann man sich ein Bild vom Projekt machen:

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