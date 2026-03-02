Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auf die internationalen Lieferketten massiv aus. Das hat auch Konsequenzen für Digital Signage.

Globale Containerschifffahrtsunternehmen stellen ihre Dienste im Persischen Golf ein, da der sich ausweitende Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran die Seehandelsrouten stört. Die meisten globalen Reedereien haben den Transit durch den Golf eingestellt oder nehmen keine Buchungen mehr entgegen, während andere Betreiber aufgrund der steigenden Sicherheitsrisiken ebenfalls ihren Betrieb vorübergehend eingestellt haben.

Die Störung trifft Dubai in wirtschaftlicher Hinsicht hart. Trümmer von den jüngsten iranischen Angriffen haben die Flughafeninfrastruktur beschädigt, Flüge wurden ausgesetzt und der Betrieb in Jebel Ali – dem verkehrsreichsten Hafen der Region – wurde vorübergehend eingestellt, bevor er wieder aufgenommen wurde. Analysten warnen, dass sich längere Verzögerungen auf die globalen Lieferketten auswirken könnten, insbesondere da die Freihandelszone Jebel Ali als wichtiger Logistik-Hub für westliche multinationale Unternehmen dient. Auch Digital-Signage-Hardware wird häufig über Golfhäfen transportiert.

Zwei Flaschenhälse

Die Reedereien erheben Kriegsrisikozuschläge von bis zu 2.000 US-Dollar pro Container, und es wird erwartet, dass die Spotraten weiter steigen werden, da Fracht umgeleitet wird und Schiffe auf alternative Häfen warten müssen.

Die Krise erstreckt sich nun über zwei kritische Engpässe. Zusätzlich zur Umfahrung von Hormuz leiten die ersten Reedereien ihre Dienste vom Suezkanal um und schicken ihre Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung, nachdem Houthi-Kämpfer mit erneuten Angriffen im Roten Meer gedroht haben.

Da beide Korridore im Nahen Osten beeinträchtigt sind, bereiten sich die globalen Schifffahrtsnetze auf zunehmende Verzögerungen und steigende Kosten vor – ein weiteres großes Härtetest für die weltweiten Lieferketten.

Digital Signage-Auswirkungen

Branchenanalysten gehen davon aus, dass die meisten Störungen vorübergehend und für Integratoren, Anbieter und Endnutzer beherrschbar sein werden, wenn die militärischen Aktivitäten innerhalb weniger Tage nachlassen.

Kurzfristig dürften die größten Herausforderungen in Verzögerungen bei der Produktverfügbarkeit liegen, insbesondere bei Displays, Mediaplayern und Schlüsselkomponenten. Solche Verzögerungen führen in der Regel zu einer Verschiebung von Projektstarts und zu lokalem Preisdruck. Der Markt bleibt jedoch hart umkämpft, und da die Preise aufgrund der anhaltenden Krise bei Speicherkomponenten bereits hoch sind, sind erhebliche zusätzliche Preiserhöhungen unwahrscheinlich.

Sollte sich der Konflikt über mehrere Wochen oder sogar Monate hinziehen, muss die Branche mit spürbareren Folgen rechnen. Steigende Energiepreise würden einen bereits erkennbaren Trend beschleunigen: die Umstellung auf energieeffizientere Hardware. Themen wie Green Signage, energieoptimierte Displays und Strategien für längere Lebenszyklen könnten schnell wieder ganz oben auf die Agenda der Unternehmen rücken.

Verschiebung von Projekten

Ein längerer Konflikt könnte Unternehmen auch dazu veranlassen, die Nutzung bestehender Displays und Mediaplayer zu verlängern und die Erneuerungszyklen zu verzögern, um in unsicheren Zeiten Budgets zu schonen. Unterdessen könnten Signage-Projekte im Nahen Osten selbst verschoben werden, da sich die lokalen Prioritäten in Richtung Betriebsstabilität und Krisenbewältigung verlagern.

Insgesamt gehört Digital Signage zwar nicht zu den derzeit am stärksten betroffenen Branchen, doch hängt die mittelfristige Entwicklung vollständig von der Dauer des Konflikts ab. Eine kurze Eskalation würde zu überschaubaren Verzögerungen führen, eine langwierige Krise könnte jedoch Investitionsentscheidungen verändern, Nachhaltigkeitsinitiativen beschleunigen und regionale Implementierungen verlangsamen.