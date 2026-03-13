Das belgische Technologieunternehmen Barco übernimmt Vervent Audio Holding mit den Marken Focal und Naim für rund 135 Millionen Euro. Laut dem Unternehmen finanziert man die Transaktion mit eigenen Mitteln. Damit baut Barco baut sein Portfolio um integrierte AV-Lösungen aus.

Vervent erwirtschaftet jährlich rund 110 Millionen Euro Umsatz. Das französische Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 80 Premium-Boutiquen sowie tausende weiterer Verkaufspunkte.

Das Portfolio umfasst dabei Lautsprecher, Kopfhörer, Studio-Monitore und Yachting-OEM-Systeme. Nach Abschluss der Übernahme wird Vervent in die Entertainment-Division von Barco integriert.

Anwendungen für Barco in Heimkino und Public Spaces

Der Schritt zielt auf den Premium-Audiomarkt, der Audiophile Consumer Audio und High-End-Heimkino zusammenfasst. Dieser Markt wird auf über drei Milliarden Euro geschätzt. Barco sieht Anwendungsfelder im Heimkino, in Public Spaces sowie im professionellen Kino.

„Wir beschleunigen unsere Strategie, vollintegrierte Lösungen zu liefern, bei denen Bild und Ton sich gegenseitig verstärken. Wir setzen voll auf Entertainment“, sagt An Steegen, CEO bei Barco.