Barco hat TD Synnex Maverick als Distributor für Deutschland benannt. Die Vereinbarung umfasst das vollständige Clickshare-Portfolio für Arbeitsumgebungen und gilt mit sofortiger Wirkung. Für den Markt in UK und Irland gibt es bereits seit Januar eine Distributionspartnerschaft.

Über TD Synnex Maverick sind damit sämtliche Clickshare-Meetingraum-Lösungen für Partner in Deutschland verfügbar – darunter Systeme für drahtlose Videokonferenz und Präsentation via Clickshare Button, App oder Control Panel.

Lösungsportfolio für Corporate-Umgebungen

Zum Portfolio gehört dabei auch der Clickshare Hub, ein modulares Microsoft-Teams-Rooms-System auf Basis der Microsoft-Device-Ecosystem-Plattform. Das System richtet sich an raumbasierte Konferenzumgebungen und ergänzt die drei bestehenden Clickshare-Produktlinien für hybride und Face-to-Face-Meetings.

„Barco ist einer der Pioniere der Collaboration-Technologie und wir sind stolz darauf, das Portfolio in Deutschland mit einem auf UC-Technologien spezialisierten Team zu vertreten“, sagt Patrick Bollin, Business Unit Manager DACH bei TD Synnex Maverick.