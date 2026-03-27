Novisign treibt seine Expansion in Nordamerika voran und übernimmt den kompletten Kundenstamm eines US-amerikanischen CMS-Anbieters. Mit dem Deal wechseln mehrere Hundert Organisationen auf die Novisign-Plattform. Die Transkation unterstreicht die fortschreitende Konsolidierung des Digital Signage-Marktes: veraltete Systeme weichen skalierbaren Nextgen-Lösungen und abonnementbasierten Geschäftsmodellen.

In den USA bleibt die Konsolidierung ein herausforderndes Unterfangen, da die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern oft weit auseinanderliegen. Dadurch gewinnen alternative Transaktionsmodelle an Bedeutung — etwa der Kauf von Kundenstämmen statt ganzer Unternehmen, insbesondere bei CMS-Anbietern mit alternden Technologie-Stacks.

Das israelische Unternehmen Novisign wählt nun genau diesen Weg und übernimmt den vollständigen Kundenstamm eines US-basierten CMS-Providers. Beide Parteien haben Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen von invidis handelt es sich dabei um einen wenig bekannten Digital Signage-Anbieter aus dem Nordwesten der USA, der sich aus dem Markt zurückzieht.

Mit dem Deal wächst Novisign in Nordamerika deutlich. Der Zukauf markiert zudem einen bedeutsamen Expansionsschritt des Unternehmens in seiner wichtigsten Wachstumsregion. Im Zuge der Übernahme wechseln die Kunden von Legacy-Systemen auf die skalierbare und moderne Lösung von Novisign. Das Unternehmen übernimmt die komplette Content- und Asset-Migration und stellt dabei sicher, dass bestehende Player und Hardware weiterhin funktionieren. So können Kunden ohne kostspielige Hardware-Erneuerungen oder Betriebsunterbrechungen modernisieren.

Novisign wurde vor 14 Jahren gegründet und ist organisch gewachsen. Der neue Kundenstamm deckt ein breites Spektrum ab — Retail, QSR, Bildung, Gesundheitswesen, Hospitality und Corporate Communication — und spiegelt damit den US-Markt wider.

Novisign sieht die Übernahme auch als einen Startpunkt für weitere Akquisitionen von Kundenbasen, die noch auf veralteten CMS-Plattformen laufen.