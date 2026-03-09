Pünktlich zu den olympischen Winterspielen 2026 wurde die Arena Milano Anfang Februar 2026 als größte Indoor-Arena Italiens fertiggestellt und eröffnet. Der Full-Service-Integrator PMS Perfect Media Solutions übernahm dabei den Bau der digitalen Infrastruktur des neuen Venues für Großveranstaltungen. mittlerweile wurde die Arena im Rahmen einer Naming-Rights-Partnerschaft in Unipol Dome umbenannt.

PMS verantwortete beim Bau der Arena als Digitalisierungspartner Planung, Koordination und Umsetzung des gesamten Indoor-Signage-Konzepts. Das Live-Entertainment- und Ticketing-Unternehmen CTS Eventim ist hierbei der Auftragsgeber.

Displays, Türschilder und LEDs von PMS

Das digitale Konzept des Hamburger Unternehmens deckt den gesamten Betriebsablauf der Arena ab – vom Einlass bis zum laufenden Showbetrieb. Zur Ausstattung gehören dabei zahlreiche Displays im gesamten Innenbereich, digitale Türschilder sowie LED-Installationen an zentralen Publikumsbereichen.

Neben der umfassenden digitalen Infrastruktur spielen LEDs auch in der Außenfassade die zentrale Rolle in der Gestaltung, auch wenn diese nicht in die Verantwortung von PMS fiel. Auf gesamten Multimedia-Fläche von mehr als 7.000 Quadratmetern leuchten mehr als 2,4 Millionen LEDs an der Fassade des Unipol Dome.

Die neue Arena in Mailand gilt als eines der ambitioniertesten Venue-Projekte Europas. Sie ist mit 16.000 Plätzen dabei für Major Sport Events sowie Konzerte vorgesehen. Die Architektur stammt dabei Arup und David Chopperfield Architects.

Ausbau hält bis Sommer 2026 an

Der digitale Ausbau des Unipol Dome läuft auch nach den olympischen beziehungsweise paralympischen Winterspielen noch weiter: Laut PMS kommen bis Sommer 2026 noch zahlreiche Displays im Innenbereich hinzu.

Für PMS markiert das Projekt laut eigenen Angaben eine strategische Weiterentwicklung des Portfolios im internationalen Sport- und Eventumfeld. Zuvor setzte man beispielsweise bereits Projekte für den FC St. Pauli und den SC Freiburg um.