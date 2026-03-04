Kevin Bialobrzeski stößt zum Sales-Team von Monitorwerbung. Beim österreichischen DooH-Vermarkter übernimmt er ab sofort die Rolle des Key Account Managers.

Dabei verantwortet Kevin Bialobrzeski die strategische Betreuung bestehender Kunden sowie den Aufbau neuer Partnerschaften.

Erfahrung in Programmatic

Kevin Bialobrzeski bringt Erfahrung aus dem programmatischen DooH-Vertrieb mit. Zuletzt war er als Programmatic DooH Manager bei Infinity Media tätig, zuvor im Key Account Management und Direct Sales.

Sein technisches Know-how soll in die Kampagnenplanung einfließen und neue Produktansätze für das Portfolio von Monitorwerbung anstoßen.

„Kevin verbindet Vertriebserfahrung mit einem klaren Blick für Marktpotenziale. Er denkt konsequent aus Kundensicht und bringt gleichzeitig neue Impulse für unser DooH-Angebot. Genau diese Kombination ist entscheidend für unser weiteres Wachstum“, sagt Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung.

Das Netzwerk von Monitorwerbung umfasst laut eigenen Angaben mehr als 1.000 Standorte in ganz Österreich.