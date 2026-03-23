Mit der Bestätigung der Science Based Targets Initiative, SBTI, stimmen Kinlys Pläne zur Emissionsreduktion mit aktueller Klimawissenschaft überein.

Zudem basiert Kinlys Vorhaben auf international anerkannten Methoden zur Messung ökologischer Auswirkungen. Die Initiative prüft, ob Unternehmensziele mit dem 1,5‑Grad-Pfad des Pariser Abkommens vereinbar sind.

Kinly verpflichtet sich damit, bis 2050 Netto-Null-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen. Bis 2033 will das Unternehmen seine absoluten Scope‑1- und Scope‑2‑Emissionen im Vergleich zu 2023 um 54,6 Prozent senken. Die Scope‑3‑Emissionen sollen im selben Zeitraum pro erwirtschaftetem Euro um 61,1 Prozent sinken.

Langfristig plant Kinly, die kombinierten Emissionen aus Scope 1, 2 und 3 bis 2050 um 90 Prozent zu reduzieren.

Auch Yorktel-Aktivitäten in den Klimaplänen

Kinly will dieselbe Methodik auch auf die Aktivitäten von Yorktel anwenden, während beide Unternehmen nach ihrer jüngsten Fusion weiter unter der Marke Kinly zusammenwachsen.

Nach Unternehmensangaben setzt Kinly mit der SBTI-Verifizierung einen neuen Branchenstandard für Nachhaltigkeit im AV-Integrationsmarkt und möchte damit weitere Akteure zu gemeinsamen Klimazielen motivieren.