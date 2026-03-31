Otto und die Agentur C/O Setzkorn Kemper entwickelten eine neue Leitidee für die Marke des größten deutschen Onlineshops. Dabei rollen sie die Kampagne breit aus: in einem Bewegtbild-Mix aus Online Video, Connected TV und TV sowie im öffentlichen Raum mit DooH- und OoH-Inhalten.

In der neuen Kommunikation will Otto ein emotionales Storytelling betreiben. Damit möchte der Onlinehändler verstärkt auf Mental Availability setzen, sodass die Marke in Kaufsituationen erinnert wird.

Inhaltlich setzt die Kampagne somit an den Geschichten und weniger am Produktportfolio oder Sortiment an. Ein Werbespot erzählt, wie ein Vater seine Tochter für ihren ersten Kita-Tag vorbereitet. Dabei packt er eine Brotdose, die er gerne mit mehr befüllen würde als nur dem Pausenbrot. Denn: Ihm fällt der Abschied mindestens genauso schwer wie seiner Tochter.

Ein anderes Motiv zeigt ein Kind auf seinem ersten Fahrrad. Auch hier wird das Produkt aus dem Onlineshop in die Story eingewoben, sodass das erste Freiheitserlebnis des Kindes in den Fokus rückt.

Gesonderter Inhalt für Gen Z

Beide Storys richten sich an eine breite Zielgruppe. Für die Genz Z ist zusätzlich eine gesonderte Kommunikation für Social Media und Influencer Marketing geplant.

Auf Tiktok wird dabei beispielsweise „Alle Vögel sind schon da“ in einem Elektro-Remix gespielt. „Über diese möglichst breite Content-Diversität wollen wir Relevanz erzeugen“, sagt Laura Perenz, Division Manager Brand & Campaigns bei Otto. Damit setze man auf eine individuelle, auf spezifische Insights der jüngeren Zielgruppen zugeschnittene Kommunikation.

Zudem sind über die gesamte Laufzeit von Ende März bis September 2026 Sonderplatzierungen geplant.

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