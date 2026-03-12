Der britische Hersteller LED Studio hat eine strategische Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Komponentenhersteller Cree LED verkündet. In der neuen Kooperation will man gemeinsam eine neue Generation von LED-Displaytechnologie auf Basis einer vereinfachten Systemarchitektur entwickeln.

Im Zentrum steht dabei die Optilamp-LED von Cree LED. Die Lösung integriert Schaltkreise, die bislang über ein komplettes LED-Modul verteilt waren, in eine einzelne Diode. Dadurch sinkt der Bedarf an externen Komponenten – was wiederum die Produktion vereinfachen, potenzielle Fehlerquellen reduzieren und den Energieverbrauch verringern kann.

System ermöglicht Ansteuerung einzelner LEDs

Laut den Unternehmen ermöglicht die neue Architektur dabei eine 1-zu-1-Ansteuerung der einzelnen LEDs. Dadurch wirken Bewegungen ruhiger, Farben werden sauberer wiedergegeben und Kameras liefern bessere Ergebnisse. Außerdem kann das System jeden Pixel überwachen und kalibrieren, womit Helligkeit und Farben langfristig stabil bleiben.

Da die Technologie auf Dioden-Ebene arbeitet, lässt sich der strukturelle Aufbau von LED‑Displays vereinfachen. Weniger Bauteile im Modul bedeuten somit geringeres Gewicht und höhere Effizienz.

Nach Angaben der Unternehmen richtet sich die Technologie damit an professionelle AV-Anwendungen, bei denen Bildqualität, Systemstabilität und langfristig planbare Leistung entscheidend sind.

Fokus auf Simplifizierung und Effizienz

Laut LED Studio passt die neue Partnerschaft zur Selbstverständnis des Unternehmens: Statt zusätzliche Hardware-Ebenen aufzubauen, will man sich vielmehr darauf konzentrieren, Displaytechnik schlanker und effizienter zu machen.

„Es geht darum, LED‑Displaytechnologie grundlegend zu vereinfachen. Wenn Funktionen, die bisher über das gesamte Modul verteilt waren, in einer Diode zusammengeführt werden, sinkt die Komplexität – bei gleichzeitig höherer Performance“, sagt Robert Bint, CEO von LED Studio.