In der Triumph Factory Visitor Experience von Triumph Motorcycles in Hinckley in der Nähe von Birmingham wurde eine neue Digital Signage-Plattform von Nowsignage installiert. Die neue Plattform ermöglicht dem Motorradhersteller eine zentrale Steuerung der digitalen Inhalte im Besucherzentrum neben der Motorrad-Fabrik.

Alle Screens, Projektoren und Blended Displays lassen sich somit von einer Oberfläche ansteuern. Die Lösung wurde gemeinsam mit dem AV-Integratoren Noise Boys umgesetzt.

Kein Austausch der Hardware nötig

Die Plattform erleichtert dabei das Aktualisieren von Ausstellungsstücken, unterstützt Corporate-Events und ermöglicht schnelle Content-Updates im gesamten Museum. Dabei kann das Team Kampagnenvideos hochladen und Informationen zu den wechselnden Exponaten anpassen. Das neue CMS unterstützt dabei mehrere Hardwaretypen, womit Triumph keine bestehenden Geräte austauschen musste.

In einem Video kann man sich ein Bild vom Projekt sowie vom Motorrad-Museum machen:

Das Triumph Factory Visitor Experience verbindet dabei eine Werksführung mit einer musealen Ausstellung, einem Retail‑Bereich und einem Café. Die Ausstellung zeigt die Unternehmensgeschichte seit 1902, aktuelle Produktionsprozesse, Rennsportaktivitäten und Auftritte der markanten Motorräder in Film- und TV-Produktionen wie James Bond, Doctor Who oder Mission Impossible. Im Digital-Signage-Bereich kommen dabei verschiedene Displayformate zum Einsatz – darunter 43-Zoll-Touchscreens von Allsee Technologies.

Zeitaufwendige Updates vor Umstellung

Vor dem Upgrade waren die Content-Updates zeitaufwendig. Die digitale Mischung aus Brightsign-Playern, Android-Geräten und Windows-PCs operierte dabei ohne gemeinsames Content-Management-System.

Die digitalen Displays ergänzen nun die physischen Exponate mit Werksaufnahmen, historischen Meilensteinen und Kampagneninhalten – und vertiefen laut dem Motorradhersteller so das Markenerlebnis.

„Wir müssen das Besuchererlebnis konstant frisch halten. Wenn wir ein neues Motorrad vorstellen oder ein Exponat aktualisieren, müssen wir Inhalte einfach und ohne zusätzlichen Aufwand für das Team anpassen können“, sagt Greg Willis, Marketing Director bei Triumph Motorcycles.