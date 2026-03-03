ÖBB Werbung, die Mediaabteilung der österreichischen Bahn, erweitert ihr DooH-Portfolio um Railscreen Regio – ein digitales Werbenetz, das laut ÖBB als erstes alle Regionen in ganz Österreich abdeckt.

Seit Anfang 2026 sind mehr als 500 Screens an über 260 Bahnhöfen in Betrieb. Bis Ende 2026 sollen rund 800 Displays an mehr als 400 Standorten bespielt werden. Die Screens sind dabei im direkten Personenstrom der Bahnhöfe platziert, teils direkt am Bahnsteig.

Vollabdeckung als Ziel

Das langfristige Ziel ist dabei die Vollabdeckung: Jeder Bahnhof in Österreich soll mindestens einen Screen erhalten. Die 55-Zoll-Displays im 9:16-Format sind internetverbunden und unterstützen Video- sowie Standbild-Ausspielung. Kampagnen lassen sich dabei österreichweit, nach Bundesland oder nach Region buchen.

In der Einführungsphase werden bereits beauftragte Kampagnen automatisch auf neu hinzukommende Screens ausgeweitet – ohne Mehrkosten. Zudem werden zum Start die Screens mit dem Claim „Ganz österreichen“ bespielt, um auch die Reichweitenstärke des Netzes aufmerksam zu machen.

Rund 250 Millionen Kontakte im Jahr

Die jährliche Reichweite gibt das Unternehmen mit rund 250 Millionen Kontakten an. ÖBB Werbung positioniert Railscreen Regio als Antwort auf die bisher geringe digitale Werbeabdeckung außerhalb städtischer Gebiete.

Den Vertriebsbereich verantwortet seit Februar 2026 Josef Almer, der als Prokurist und Head of Sales & Business Development zum OoH-Media-Team von ÖBB Werbung gestoßen ist. In seiner Rolle trägt er die operative und strategische Verantwortung für den gesamten Out-of-Home-Bereich.

Zu dem neuen Rollout sagt Josef Almer: „Marken müssen heute überall sichtbar sein, nicht nur in großen Städten. Die hohe Reichweite dieses neuen digitalen Netzwerks an Bahnhöfen in ganz Österreich macht es zum idealen Medium für Werbebotschaften.“