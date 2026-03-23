Zum 1. April 2026 wird Jan Wilczewski neuer CEO von OMD Germany. Er folgt auf René Coiffard, der die Agentur vier Jahre lang geleitet hat und auf eigenen Wunsch ausscheidet.

Damit fand man eine interne Lösung für die CEO-Stelle: Seit Anfang 2025 war Jan Wilczewski CEO von Initiative Deutschland. Dabei tritt Bastian Schwärmer seine Nachfolge als CEO von Initiative Deutschland an. Beide Agenturen gehören zu Omnicom Media Germany, dem deutschen Ableger des gleichnamigen globalen Mediamanagement-Netzwerks.

Jan Wilczewski bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im IPG-Mediabrands-Netzwerk mit. Seine Stationen umfassen Positionen in der Kundenberatung, interimsweise den Posten als CEO von IPG Mediabrands Schweiz sowie die Rolle des Chief Client Officer dort. Bei Initiative Deutschland trieb er einen datengetriebenen End-to-End-Planungsprozess voran.

Bastian Schwärmer zuvor Chief Client Officer

Bastian Schwärmer rückt mit der Übernahme der Leitung von Initiative Deutschland vom Chief Client Officer zum CEO auf. Er ist seit rund zehn Jahren bei der Agentur tätig. Unter seiner Mitverantwortung hat sich Initiative Deutschland im RECMA-Qualitätsranking in der Punktzahl verdoppelt.

„Mit Jan Wilczewski gewinnen wir einen erfahrenen und strategisch denkenden CEO für OMD Germany, der den erfolgreichen Kurs von OMD weiter fortschreiben und in einer Phase wichtiger strategischer Weichenstellungen, die richtigen Akzente setzen wird. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Bastian Schwärmer einen internen Nachfolger für die Leitung von Initiative Deutschland gefunden zu haben, der für Erfolg, Stabilität und Kontinuität steht“, sagt Paul Remitz, CEO bei Omnicom Media Germany.