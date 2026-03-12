Die Programmatic‑DooH‑Plattform Viooh verkündigt eine Partnerschaft mit dem US‑Medienunternehmen Outfront Media. Dadurch stehen Käufern über die SSP nun mehr als 7.600 zusätzliche Screens zur Verfügung.

Damit werden Displays aus mehr als 50 Städten und Regionen in die Viooh-Plattform integriert. Dazu zählen Roadside-Screens entlang wichtiger Highways, digitale Panels in urbanen Lagen sowie Displays in Bushaltestellen und weiterer Street Furniture.

Netze in vielen Großstädten

Auch die DooH-Netzwerke im öffentlichen Nahverkehr in mehreren US-amerikanischen Großstädten gehören damit nun zum Viooh-Portfolio: Dazu zählen Verkehrsbetriebe in New York, Boston, Miami, Washington D.C., Chicago und San Francisco. Zudem zählt das Netz der Brightline in Florida – eine regionale Zuglinie zwischen Miami und Orlando – zum neuen Angebot.

Außerdem decken die Street-Furniture-Assets mehrere große Märkte ab — darunter New York City, Boston, Los Angeles, Las Vegas, Tampa und Miami.

18 Milliarden Kontakte im Monat

Laut Outfront Media deckt das im Deal enthaltene Inventar rund ein Viertel des DooH-Marktes in der USA ab. Außerdem geht man davon aus, dass das Netzwerk bis zu 18 Milliarden Kontakte monatlich liefert.

Durch die Integration in Viooh können Advertiser und Agenturen diese Screens nun über einen automatisierten Einkaufsprozess in globale Kampagnen einbinden.