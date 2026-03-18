OWM und Accenture Song haben eine Studie zu Agentic AI im Marketing durchgeführt — also zu autonomen AI-Systemen, die Ziele eigenständig verfolgen und Aufgaben über mehrere Schritte umsetzen. Grundlage sind eine quantitative und qualitative Befragung von OWM-Mitgliedsunternehmen sowie rund 1.000 Verbraucher in Deutschland.

Die Studie zeigt: Mehr als 70 Prozent der befragten Unternehmen nutzen AI bereits für interne Prozesse wie Meeting-Notizen oder Präsentationen. Außerdem gaben 68 Prozent an, die Technologie für Content in eigenen Kanälen einzusetzen, 55 Prozent nutzen sie zur Bild- und Videogenerierung.

Weiter zählen laut der Studie 23 Prozent der Unternehmen Agentic AI zu ihren Top-3-Strategiethemen. Rund die Hälfte arbeitet bereits an Pilotprojekten oder konkreten Anwendungsfällen.

Stärkere AI-Rolle in Zukunft erwartet

Jedoch geben auch 91 Prozent der befragten Unternehmen an, dass Agentic AI derzeit weniger als zehn Prozent ihrer Marketingentscheidungen beeinflusst. Hier erwarten viele eine Veränderung: bis 2027 rechnen demnach 60 Prozent der Befragten damit, dass Agentic AI bis dahin bis zu 30 Prozent der Marketingentscheidungen mitbestimmt.

Agentic AI in DooH und Digital Signage Welche Rolle Agentic AI zukünftig in der Digital Signage- und DooH-Welt spielen könnte, hat invidis ausführlich im AI-Special des invidis Jahrbuchs analysiert. Laden Sie sich hier ihr Exemplar herunter.

Aufseiten der Verbraucher gehen 73 Prozent davon aus, dass AI-Agenten in der Werbung bereits eingesetzt werden. Damit einher gehen aber klare Erwartungen hinsichtlich der Transparenz und Kontrolle: die meisten Verbraucher akzeptierend eine unterstützenden Rolle von AI etwas bei Kaufvorschlägen oder der Vorbereitungen von Inhalten. Für autonome Entscheidungen in sensiblen Bereichen wünscht sie die Mehrheit jedoch einen menschlichen Key-Player.

Neue strategische Fragen für Unternehmen

Die Ergebnisse der Studie werfen auch strategische Fragen für Unternehmen auf. Dabei stellt sich beispielsweise die Frage, wie viel Autonomie AI in Marketingprozessen erhalten sollen. Zudem muss geklärt werden, welche Governance-Strukturen notwendig sind, um Kontrolle und Vertrauen in Marken zu sichern.

„Künstliche Intelligenz hat das Marketing bereits heute grundlegend verändert. Mit Agentic AI beginnt jetzt eine neue Phase dieser Entwicklung. Für werbungtreibende Unternehmen geht es deshalb darum, Innovation und Kontrolle miteinander zu verbinden, neue Möglichkeiten konsequent zu nutzen und gleichzeitig klare Regeln für Transparenz, Governance und Verantwortung zu schaffen“, sagt Susanne Kunz, Geschäftsführerin der OWM.