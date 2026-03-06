PPDS hat Jonas Fjeld zum Country Sales Manager für Philips Professional Displays in Norwegen ernannt. Mit der Ernennung baut PPDS seine Vertriebsstruktur im nordischen Raum gezielt aus.

In seiner neuen Rolle verantwortet Jonas Fjeld von Oslo aus die kommerzielle Strategie von PPDS in Norwegen sowie den Ausbau der dortigen Distributor-Partnerschaften. Zudem soll er den Zugang zum lokalen AV-Kanal vertiefen und die Marktpräsenz von Philips Professional Displays in Schlüsselmärkten wie Corporate, Hospitality und Retail stärken.

Zuvor acht Jahre bei Samsung

Jonas Fjeld bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung im AV/IT-Bereich mit. Zuletzt war er acht Jahre lang bei Samsung als Key Account Manager tätig.

„In einem kompetitiven Markt brauchen wir starke Führungspersönlichkeiten, um voranzukommen und dorthin zu gelangen, wo wir hinwollen. Jonas verfügt über einen tadellosen Hintergrund – er hat bei einigen der etabliertesten Hersteller und Distributoren der Branche gearbeitet und von Anfang an bewiesen, dass er perfekt zu PPDS passt und unsere Werte und Ambitionen teilt“, sagt Roeland Scholten, Sales Director Benelux & Nordic bei PPDS.