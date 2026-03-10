Dentsu stellt die Führung für sein Media-Investment- und Innovationsgeschäft in Deutschland und Zentraleuropa neu auf: Zum 1. März 2026 übernimmt Werner aus den Erlen die Position des President Amplifi für Deutschland und Zentraleuropa. Er verantwortet damit die Implementierung des neuen globalen Amplifi-Geschäftsmodells in der gesamten Region.

Mit der Weiterentwicklung des Amplifi-Modells will Dentsu seine Positionierung im Media-Investment-Business schärfen. Das global ausgerollte Framework verknüpft laut dem Unternehmen Media Investments, Partnerschaften, Data, Tech, Content und Kreation zu einem integrierten Media-Ökosystem, das auf Performance, Transparenz und messbare Ergebnisse ausgerichtet ist.

Langjährige Erfahrung

Werner aus den Erlen verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Daten, Produktentwicklung und Technologie sowie eine Erfolgsbilanz in Kundenzentrierung und Performance. Zuletzt verantwortete er als Chief Data, Product & Innovation Officer für die DACH-Region Dentsus Produktstrategie. Davor war er als Chief Product Officer für strategische Produktentwicklung und digitale Innovation zuständig. Darüber hinaus bringt er tief verankerte Kundennähe und Performance‑Erfolge aus seiner langjährigen Verantwortung als CEO von Iprospect Deutschland mit – ein entscheidender Treiber, um die zukünftige Entwicklung von Amplifi aktiv voranzubringen.

„Werner bringt eine seltene Kombination aus strategischer Weitsicht, Daten- und Produktexpertise sowie einem tiefen Verständnis dafür mit, was für Kunden wirklich zählt. Werner war zentral an der Entwicklung des globalen Modells beteiligt und seine Führung ist zentral für den Aufbau eines stärker vernetzten, performancegetriebenen Media-Ökosystems in Deutschland und Zentraleuropa. Die Weiterentwicklung des Amplifi Modells ermöglicht uns, noch mehr Transparenz, Innovation und messbaren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen“, sagt Katja Anette Brandt, CEO Dentsu Germany & Media Practice Lead Central Europe.