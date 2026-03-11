Haus zu kaufen: Alle kennen die Papier-Aushänge in Schaufenstern von Banken und Maklerbüros. Das Problem: Aktualisierungen können nur sehr umständlich realisiert werden. Laut dem Außenwerbe-Anbieter Infinity Media kennt analoges OoH oft dasselbe Problem.

In einer Kampagne für Raiffeisen Immobilien geht Infinity beide Probleme an: Denn hier werden Immobilienangebote in Echtzeit auf DooH-Displays angezeigt. Über einen eingebaute technische Schnittstelle werden dabei die Online-Inhalte des Immobilienportals mit den Inhalten auf den DooH-Screens gekoppelt. Dadurch kann der aktualisierte Content auf den Displays ausgespielt werden. So wird aus digitaler Außenwerbung ein stetig gefütterter digitaler Informationskanal.

Erweiterung des Konzepts denkbar

Raiffeisen Immobilien verspricht sich davon Sichtbarkeit, Vertrauen und Wiederkennung — allesamt wichtige Faktoren beim Kauf einer Immobilie sind. Laut Anita Köninger, Marketing & PR bei Raiffeisen Immobilien, entspreche das dem Anspruch des Unternehmens „modern zu kommunizieren und nah am Markt zu bleiben“.

Eine Erweiterung dieses Konzepts auf andere Plattformen ist laut Infinity Media durchaus denkbar. Damit könnten aktualisierte Inhalte auf DooH-Screens im öffentlichen Raum somit auf Portalen für Jobs, den Autokauf, Online-Marktplätze oder Events zu einem interessanten Asset in der OoH-Branche werden.