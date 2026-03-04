Das Rental-Unternehmen Fournell Showtechnik hat seinen Dry-Hire-Bestand um LED-Panels des Typs Topaz 1.9 von ROE Visual erweitert. Neben der Erstbestellung platzierte Fournell auf der ISE 2026 eine zusätzliche Order beim LED-Hersteller. Damit soll die Verfügbarkeit der Panels im europäischen Markt weiter ausgebaut werden.

Laut Fournell entschied man sich dabei für das ROE-Modell wegen der gestiegenen Anforderungen der Kundschaft an Bildqualität, mechanische Präzision und Zuverlässigkeit. Die Erweiterung des Bestands richtet sich an High-End-Produktionen, die auf kurzfristige Verfügbarkeit großer Stückzahlen angewiesen sind.

Modulares Setup für schnellen Aufbau

Das Topaz-1.9-Panel ist auf Fine-Pixel-Pitch-Anwendungen in Live Events, Broadcast und Premium-Corporate-Umgebungen ausgelegt. ROE Visual konstruiert die Panels dabei mit enger mechanischer Toleranz, um Panel-to-Panel-Konsistenz in großflächigen Setups zu ermöglichen. Zudem soll der modulare Aufbau den Installationsprozess im Rental-Betrieb beschleunigen.

„Fournells Investment in Topaz 1.9 bestätigt die Nachfrage für hochauflösende LEDs, die Bildpräzision und robuste Bauweise für den Rental-Alltag kombinieren. Topaz wurde entwickelt, um die technischen Anforderungen professioneller Live-Umgebungen zu erfüllen, und wir freuen uns, dass es im Dry-Hire-Bestand von Fournell wächst“, sagt Erik Baum, Business Development bei ROE Visual.