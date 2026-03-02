Die Ikea-Muttergesellschaft Ingka Group kündigte Pläne an, die das Einkaufserlebnis im blauen Möbelhaus verändern werden: Andere Einzelhändler bekommen dabei eigene Ladenflächen in Ikea-Häusern.

Bei einem Pilotprojekt kommt es zur Integration eines Decathlon-Stores in das Ikea-Haus in Croydon, südlich von London. Im 25.000 Quadratmeter großen Möbelhaus werden somit auf rund 1.200 Quadratmetern bald Sportartikel statt Möbel verkauft. Eine Eröffnung ist noch diesen Frühling geplant.

Auch Projekt in Österreich in Planung

Zudem ist ein weiteres Projekt in Österreich angedacht: Für 11 Millionen Euro will die Ingka Group den Ikea in Klagenfurt bis Herbst 2026 renovieren. Dort soll dann ein knapp 2.600 Quadratmeter großer Thomas-Philipps-Laden eröffnen. Mit dem Einzug des Haushalts- und Garten-Discounters lässt Ikea somit auch Mieter zu, deren Produktprofil dem schwedischen Einrichtungshaus ähnelt.

Nicht-endemische Marken suchen neue Flächen

Das Projekt mit Thomas Phillips in Klagenfurt stellt aufgrund der Überschneidungen im Sortiment eher eine Ausnahme am Retail-Markt dar. Jedoch ist das Vordringen nicht-endemischer Marken mit Verkaufsangeboten und Werbeprojekten im Store-Umfeld längst zum Trend geworden.

Auch Ikea probiert sich nun als Anbieter und Vermieter von Verkaufsflächen aus – in Schweden läuft bereits seit Ende 2025 ein auf 18 Monate angelegtes Pilotprojekt. Dabei kooperiert man mit dem Elektronikwarenhändler Kjell & Company, um Ikea-Kunden explizit zu ermöglichen, ihren Möbeleinkauf technologisch zu vervollständigen. Die angebotenen Produkte umfassen somit Smart-Home- und weitere Technologielösungen.