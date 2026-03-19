Das britische Marktforschungs- und Datenanalyse-Unternehmen Kantar führte das „BrandZ-Ranking“ für 2026 durch, das durch das EHI vorgestellt wurde. Dabei werden sowohl die wertvollsten deutschen Marken als auch explizit die Retailer anhand von Finanzdaten und repräsentativen Verbraucherbefragungen gelistet.

Wie im Vorjahr ist der wertvollste deutsche Einzelhändler Aldi. Mit einem Gesamtwert von rund 27,7 Milliarden US-Dollar konnte der Discounter seinen Marktwert um 18 Prozent steigern.

Den zweiten Platz belegt Lidl mit einer noch größeren Steigerung als im Vorjahr um 36 Prozent auf rund 21 Milliarden US-Dollar. Im Gesamtranking der wertvollsten deutschen Marken belegen die beiden Discounter die Plätze vier und sechs.

Edeka wird mit einem Markenwert von vier Milliarden US-Dollar Dritter im Ranking und verzeichnet eine Steigerung um 14 Prozent gegenüber 2025. Gefolgt von Kaufland (3 Milliarden US-Dollar, +5 Prozent), DM (2,9 Millarden US-Dollar, +7 Prozent) und Rewe (2,6 Milliarden US-Dollar, +13 Prozent).

Zalando mit Rückgang im Markenwert

Im Gesamtranking der Top 50 wertvollsten deutschen Marken stellt Retail die größte Kategorie. Einzig Zalando muss unter den Einzelhändlern einen Rückgang im Markenwert verbuchen. Der Online-Händler verzeichnet einen Rückgang um 17 Prozent. Der Grund hierfür liegt laut Kantar im intensiven Wettbewerb im Fast-Fashion-Segment.

Der gemeinsame Wert der beiden Discounter ist mit 48,7 Milliarden US-Dollar mehr als doppelt so groß wie das der verbleibenden acht Einzelhändlern mit 20,7 Milliarden US-Dollar.

Ein Vorteil, den Aldi und Lidl gegenüber Edeka, Kaufland und Co. haben, ist die internationale Präsenz ihrer Marken. Weiter können die Discountern ihre Wettbewerber bei der Preispositionierung ausstechen. In wirtschaftlich unruhigen Zeiten spielt das Preis-Leistungs-Verhältnis für Verbraucher eine noch wichtigere Rolle als sonst, wovon Marken wie Aldi und Lidl profitieren.

E-Commerce als Wachstumstreiber

Für die positiven Entwicklung der Markenwerte im deutschen Einzelhandel nennt Kantar auch Retail Media als Grund. Händler verkaufen dabei vermehrt Werbeflächen auf ihren E-Commerce-Plattformen und steigern so ihre Attraktivität für Marken und Hersteller als Werbepartner.

Ein weiterer Trend, der den deutschen Retail-Markt prägt, sind Eigenmarken. Kantar erwähnt in ihrem Ranking dabei Rewe Feine Welt, Lidl Deluxe und Alverde des Drogeriemarktes DM.