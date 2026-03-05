Seit dem 19. Februar 2026 können Wienerinnen und Wiener im neuen Bauhaus-Store in der Sandleitengasse Produkte rund ums Heim- und Handwerken erwerben. Und die passende Kleidung gibt es gleich dazu: Innerhalb des Baumarkts befindet sich auch ein 700 Quadratmeter großer Workwear-Shop von Strauss.

Eine erste Vertriebspartnerschaft von Bauhaus und Strauss startete im Frühjahr 2025. In vier Bauhaus-Märkten in Berlin, Hamburg, Bremen und Köln wurden dabei Strauss-Shops eröffnet – jedoch noch zeitlich begrenzt. Zudem kamen Shop-in-Shop Projekte in Prag, Budapest, Zürich und Madrid hinzu.

Urbane DIY-Zielgruppe

Mit dem Strauss-Workwearstore in in Wien etabliert das Unternehmen nun erstmals eine dauerhafte Präsenz in der österreichischen Hauptstadt – und damit auch außerhalb Deutschlands. Damit visiert man eine urbane und heimwerkeraffine DIY-Zielgruppe an, die sowohl am Bauhaus- als auch am Strauss-Sortiment interessiert ist.

Die nächsten Schritte der Zusammenarbeit stehen bereits fest: Ab August 2026 wird laut Strauss die Arbeitskleidung mit dem Vogel regulär in 144 deutschen Bauhaus-Filialen erhältlich sein. Europaweit kommen dabei weitere 59 Standorte hinzu.

Eigene Kollektion für die Kooperation geplant

Im Herbst 2026 ist außerdem die eigens für die Retail-Partnerschaft entworfene Strauss-Kollektion in den Stores erhältlich.

Weiter lässt das Bekleidungsunternehmen wissen, dass die Pilot-Partnerschaft mit Bauhaus der Startschuss für globale Retail-Kooperationen ist. Nach dem Produkt-Launch 2023 in Nordamerika will man dabei auch Märkte in Fernost erschließen.